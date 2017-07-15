Семейные ценности

Как провести летний уик-энд всей семьей и во сколько это обойдется?

Сразу несколько спортивных событий на этих выходных предлагают горожанам активный отдых. В субботу, 15 июля, в роще имени Баума состоится летний забег «Алматы Марафон» для детей и взрослых. Общий маршрут протяженностью 10 километров. Сбор участников с 7.00. В воскресенье прокатиться с ветерком все желающие могут в очередном массовом велопробеге в рамках программы «Спорттық Алматы». Любители активного отдыха в этот раз проедут 10 километров. Сбор начнется с 8.30 на территории БЦ «Нурлы тау». Кроме того, 16 июля организован алматинский йога-марафон. Лучшие преподаватели города проведут бесплатные практические занятия и консультации.

Также в воскресенье на территории санатория Almaty Resort состоится семейный благотворительный фестиваль «Осознанное материнство – 2». Родители узнают много полезного о здоровье, воспитании, психологии и развитии своего ребенка и при этом помогут своим участием детям с диагнозом ДЦП из центра «Арди».

Также «Вечерка» узнала, чем собирается удивить своих зрителей алматинский цирк, где дети могут бесплатно научиться французскому языку и танцам, и почему нужно спасать летние каникулы.

О маршруте выходного дня вы можете узнать здесь: Программа-максимум

Наталья ГЛУШАЕВА



