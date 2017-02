Семейные выходные

Гид от «Вечёрки» по главным событиям алматинской афиши

Художественная выставка Сауле Сулейменовой «Устоять бы на ветре, прочищающем ребра»

Жители и гости города приглашаются в галерею Aurora Space на выставку алматинской художницы Сауле Сулейменовой. Экспозиция Somewhere in The Great Steppe стала попыткой осмысления степной среды и ее обитателей, а параллельно и новой городской реальности – вплоть до очередей на регистрацию в ЦОНах. Выставка стала своеобразным экспериментом, которому художница посвятила последние два года.

Автор отказалась от классических материалов и инструментов – красок, кистей и холста, отдав предпочтение пластиковым пакетам, силиконовому клею, горячему пистолету и другим нестандартным средствам. Ведь центральной темой концепта стала экологическая составляющая. Созданию панно предшествовала акция в направлении экоарт AlaDala, задачей которой был сбор достаточного количества пластиковых пакетов. После художественной обработки сырье было готово к участию в творческом процессе. В работах можно увидеть неживые, пластиковые лица офисных работников, людей с силиконовыми имплантатами и другую «искусственность», отражающую сегодняшний мир. Продлится выставка до 22 марта.

Дата и время: ежедневно с 10.00.

Место: Aurora Space (ул. Жамбыла, 55/57, вход со стороны ул. Байсеитовой).

Вход свободный.

Контакты: +7-707-702-07-90.

Третий финал личного чемпионата мира по спидвею

Высокогорный спортивный комплекс «Медеу» 18 и 19 февраля вновь примет этап мирового первенства по мотогонкам на льду. Соревнования по спидвею проходят на ледяном треке на специально подготовленных мотоциклах с шипами. Это одна из самых сложных и опасных и в то же время захватывающих дисциплин мотоциклетного спорта. В Алматы пройдет третий из пяти этапов года, соревнования регламентированы правилами Международной мотоциклетной федерации (FIM).

Звезды мирового спидвея подарят болельщикам незабываемое шоу, полное драйва на скорости 110 км/час. На алматинской арене за Кубок мира сразятся 16 ледовых гладиаторов из Казахстана, России, Австрии, Швеции, Германии, Чехии и Финляндии. Хозяевами этапа станут наши гонщики Павел Некрасов, Денис Слепухин и Владимир Чеблаков – в запасном составе.

Стоимость билетов: взрослый – 2000 тенге, детский – 1000 тенге. Приобрести их можно в кассах сети магазинов «Меломан» и на сайте ticketon.kz.

Дата и время: 18 февраля – в 16.00, 19 февраля – в 12.00.

Место: ВСК «Медеу».

Благотворительная ярмарка «Гараж Sale»

В этот уик-энд, 18 и 19 февраля, алматинцы смогут принять участие в благотворительной ярмарке «Гараж Sale», которая пройдет в стенах арт-убежища Bunker. Вырученные от акции средства будут направлены в помощь алматинке Марине Кутелевой, страдающей онкологическим заболеванием, а также волонтерам, занимающимся помощью бездомным животным. Посетители получат возможность внести свой вклад в доброе дело, покупая товар по антикризисным ценам. На ярмарке будут представлены как б/у, так и новые вещи в категориях: одежда и обувь для взрослых и детей, сумки, товары для дома стоимостью от 700 тенге. На благотворительной распродаже также можно будет найти детские товары, включая игрушки, от 500 тенге, книги от 300 до 1000 тенге, бижутерию от 300 тенге, найдется место и кулинарии – домашним пряникам ручной работы. Кроме того, будут представлены авторские изделия откликнувшихся на акцию hand-made-мастеров. Также на ярмарке работает фалафельная, где гости смогут подкрепиться.

Стать частью благотворительного проекта «Гараж Sale» можно еще одним способом – принести с собой в дни ярмарки все, что может понадобиться животным – корм, медикаменты, ошейники и прочее. Сбор остальных вещей и предоставление продуктов питания для продажи производится по предварительной договоренности с организаторами.

Дата и время: 18 и 19 февраля в 11.00.

Место: арт-убежище Bunker

(ул. Досмухамедова, 78).

Вход свободный.

Мультиспортивный зимний фестиваль «Қыс-2017»

Клуб народно-национальных видов спорта и массово-оздоровительной физкультуры по традиции устраивает спортивные проводы зимы. Алматинцы приглашаются поболеть за участников зрелищного ежегодного фестиваля «Қыс-2017», участниками которого станут студенты колледжей. Мультиспортивные игры пройдут в субботу,

18 февраля, на стадионе Алматинского многопрофильного колледжа. В программу фестиваля, проводящегося вот уже более 25 лет, вошли как классические дисциплины, так и новые для него виды: бег босиком по снегу, эстафета на санях, броски снежков на меткость, мини-футбол на снегу и даже спринт на беговых лыжах – 100 метров. Параллельно будут разыгрываться награды в турнирах по казахским национальным видам спорта – играм сағат, арқан тарту, бұқа тартыс. Также участники померятся меткостью в игре «Снайпер» и посоревнуются в создании лучшего снеговика.

Победителям и призерам достанутся ценные призы и дипломы от имени Клуба ННВСиМОФ.

Дата и время: 18 февраля в 10.00.

Место: Алматинский многопрофильный колледж (ул. Жандосова, 63).

Вход свободный.

Контакты: +7-701-543-99-67.

Йога-трекинг на Бутаковский водопад

Традиционно в эти выходные алматинцев не оставят без повода отправиться за порцией энергии на природу. Насладиться последними днями уходящей зимы приглашает на своей странице в Facebook сообщество Retreat.Satsang. 19 февраля приверженцы здорового образа жизни организуют горный поход к Бутаковскому водопаду в рамках программы «Йога-трекинг 2016–2017». Маршрут, берущий начало от шлагбаума, будет пролегать по левой стороне от реки Бутаковка до водопада и займет он 1–1,5 часа. Протяженность пути составит 2–3 км, что подойдет людям с любым уровнем физической подготовки. Во время привалов инструкторы проведут несколько полезных практик, в том числе дыхательных. В стоимость участия входят услуги профессионального гида-проводника и трансфер в обе стороны.

Дата и время: 19 февраля в 08.15.

Место: сбор перед Центральным стадионом (со стороны пр. Абая).

Стоимость участия: 3000 тенге.

Контакты: +7-701-314-75-48.

Музыкальный фестиваль String Music Festival

На ближайшей неделе, с 20 по 25 февраля, в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы пройдет фестиваль скрипичной музыки String Music Festival. Каждый день музыкального марафона, который пройдет с участием лауреатов международных конкурсов, будет посвящен определенным инструментам. Открывает фестиваль концерт альтовой музыки в исполнении Айжан Бекеновой, Ольги Калько, Дианы Махмуд, Нурлана Сагимбаева, Дархана Садвакасова и студентов альтового класса консерватории. Продолжит сессию вечер скрипичной музыки, за ним последуют концерты виолончели и контрабаса, концерт инструментальной музыки и вечер премьер Ex Animo, следующий день посвящен фортепиано. 25 февраля ярким финалом многодневного праздника классической музыки станет гала-концерт фестиваля в большом концертном зале, в котором задействован симфонический оркестр консерватории. Дирижером вечера выступит лауреат республиканских конкурсов Мадияр Тойболды.

Дата и время: с 20 по 25 февраля в 18.30.

Место: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (пр. Абылай хана, 90).

Стоимость билетов: с 21 по 24 февраля – 500 тенге, 25 февраля – 2000 тенге. Приобрести их можно в кассах КНК или на сайтах conservatory.kz, ticketon.kz.

Контакты: 261-07-12.

Бесплатные тренировки к VI «Алматы Марафону»

Для горожан продолжается серия бесплатных общественных тренировок к главному забегу года – благотворительному марафону «Смелость быть первым». Очередное занятие для всех, кто планирует принять участие

23 апреля в VI «Алматы Марафоне», ждет субботним утром в Парке Первого Президента РК. Еженедельные тренировки проходят под руководством элит-тренера групповых программ фитнес-клуба World Class Almaty, обладателя титула Ironman Георгия Егазаряна. Занятие построено по следующему плану: общая разминка, суставная гимнастика, комплекс упражнений на растяжку, разогревочный бег, основная работа и разминка с растяжкой. Ориентировочная продолжительность – 1 час 20 минут. В следующую субботу, 25 февраля, занятий не будет – вместо тренировок в парке пройдет «Зимний забег – 2017».

Дата и время: с 4 февраля каждую субботу в 9.30.

Место: Парк Первого Президента РК.

Участие бесплатное.

Контакты: 341-07-31.

Детский фотопроект «Балетные встречи»

Оригинальный сценарий для душевных семейных выходных предлагает арт-пространство YuLLa. В воскресенье, 19 февраля, маленькие алматинки приглашаются к участию в интерактивном фотопроекте «Балетные встречи». Юные принцессы от 2,5 до 5 лет смогут прикоснуться к прекрасному и открыть свое сердце миру высокого искусства. Балерины примерят юбки-шопенки, разучат несколько па, попробуют сыграть на арфе под руководством профессиональных исполнителей и почувствуют себя звездами, танцуя с настоящей примой балета. Пространство украсят стилизованными фотозонами, лучшие моменты танцевального класса будут запечатлены на камеру.

Через неделю, 26 февраля, балетная встреча пройдет для девочек в возрасте 5–9 лет. Балерин ожидает схожая программа, но более информативная и обучающая – участницам расскажут о пуантах, пачках, балете и театре. Длительность класса – около часа.

Дата и время: 19 февраля в 11.00.

Место: арт-пространство YuLLa (ул. Зенкова, 59).

Стоимость участия: 8000 тенге, +1 ребенок – 4000 тенге, родителям вход бесплатный.

Контакты для регистрации: +7-701-991-25-54.

Международный турнир по конному поло на снегу Almaty Snow Polo Cup

Международное первенство по этой спортивной игре проходит в Казахстане впервые. Баталии развернутся с 17 по 19 февраля на территории конноспортивного комплекса при СОК «Акбулак». Болельщиков ждет зрелищная борьба между престижными зарубежными клубами Munich Polo Club (Германия), Polo Match Club (Аргентина) и Cosmo Polo Club (Швейцария). Честь нашей страны будут защищать три конноспортивных клуба – Almaty Horse & Polo Club, Astana Polo Club и «Аулие-Ата». Игры будет судить специально приглашенный рефери из Германии Джей Вульф-Вирнэр. Напомним, что в 2016 году в Казахстане впервые прошел республиканский турнир по поло на снегу.

Дата и время: с 17 по 19 февраля в 11.00.

Место: Алматинская область, Талгарский район, конноспортивный комплекс при СОК «Акбулак».

Вход свободный.

Контакты: +7-701-880-08-84.

Студенческий турнир по баскетболу

Городская программа «Спорттық Алматы», направленная на развитие массового спорта, продолжает соревновательный сезон. В эти выходные, 18 и 19 февраля, в Центрально-Азиатском университете пройдет турнир по баскетболу среди студентов вузов. В субботу бороться за главный приз будут мужские команды, в воскресенье награды оспорят девушки. Турнир проводится по олимпийской системе, к участию допускаются не более двух команд от одного вуза – мужская и женская. Победители и призеры турнира будут награждены дипломами и медалями от имени городского Управления физической культуры и спорта.

Главная цель соревнований – выявить лучшие команды вузов и укрепить студенческое единство. В этом году проект «Спорттық Алматы» стартвовал соревнованиями по шахматам, шашкам и тогызкумалак среди студентов.

Дата и время: 18 и 19 февраля в 10.00.

Место: Центрально-Азиатский университет (ул. Жандосова, 60,

уг. ул. Гагарина).

Вход свободный.

Контакты: +7-707-702-07-90.