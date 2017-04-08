Семейный актив

Гид от «Вечерки» по главным направлениям весеннего уик-энда

Открытие постоянной экспозиции «Искусство Востока» в музее имени А. Кастеева

Наряду с днями китайской культуры, проходящими в Центральном госмузее, в Государственном музее искусств имени А. Кастеева накануне открылась постоянная экспозиция «Искусство Востока». Раздел, посвященный культуре Китая, насчитывает порядка тысячи экспонатов в широком разнообразии техник и стилей.

Музей начал коллекционировать произведения с Дальнего Востока в далеком 1935 году. Первым этапом была передача в Казахскую государственную художественную галерею нескольких сотен экспонатов музеями Москвы и Ленинграда.

В числе наиболее ценных экспонатов, представленных в разделе, произведения из бронзы. Работы из каолина, выполненные китайскими гончарами начиная с XVIII века, демонстрируют многообразие форм и технологий, которые применялись для изготовления бытовых предметов. Здесь можно ознакомиться и с высокохудожественной китайской вышивкой, которую нередко называют «живописью иглой».

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00.

Место: Государственный музей искусств имени

А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, пенсионный и студенческий – 300 тенге, школьный – 200 тенге, ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 394-57-15, gmirk.kz.

Фотовыставка «Новый облик и достижения Великого шёлкового пути»

Центральный государственный музей РК совместно с генеральным консульством Китайской Народной Республики открывают фотовыставку «Новый облик и достижения Великого шелкового пути». Посетители ознакомятся с богатой историей, культурой, традициями, обычаями и искусством Китая через представленные в экспозиции работы китайских фотографов. Основу выставки составили три раздела – «Новый облик», «Совместное строительство и использование» и «Совместно жить, совместно развиваться». Экспозицию составили свыше 70 фотографий, рассказывающих как об истории Великого шелкового пути, так и об успехах казахстанско-китайских отношений в области политики, экономики, строительства, бизнеса, образования, культуры, туризма и спорта. В работах нашли свое отражение природа, памятники архитектуры и другие достопримечательности Китая.

Снимки продемонстрируют дипотношения в области реализации многочисленных совместных проектов двух государств – строительство заводов, перерабатывающих комбинатов, открытие энергетических, фармацевтических компаний, банков и торговых центров.

Дата и время: ежедневно, кроме вторника, с 9.30.

Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, 44).

Стоимость билетов: взрослый – 300 тенге, студенческий – 200 тенге, пенсионный – 150 тенге, школьный – 100 тенге, участникам ВОВ и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 264-26-80, csmrk.kz.

Художественная выставка об Алматы «Город в объятиях гор»

В эти дни в городской художественной галерее «24 июня» проходит выставка пейзажа «Город в объятиях гор». Вниманию ценителей искусства будут представлены живописные полотна, графика и инсталляции, посвященные Алматы. Выставка задумана как попытка художественного осмысления богатой истории города, изменений в его среде от прошлого к настоящему. Главным символом экспозиции станет неизменно ассоциирующийся с Алматы Заилийский Алатау. Свои работы на суд зрителей представят Лилия Позднякова, Георгий Ли, Юрий Плотников, Леонид Зеленский, Александр Ермоленко, Алена Велар и другие алматинские авторы.

Выставка продлится до 23 апреля.

Дата и время: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00.

Место: галерея «24 июня» (ул. 24 июня, 30, между Манаса и Ауэзова).

Вход свободный.

Контакты: 379-87-12.

Бесплатные тренировки по хоккею

Школа Hockey Planet, специализирующаяся на дополнительных тренировках по хоккею, приглашает юных спорт-

сменов на бесплатные занятия 8 и 9 апреля. Тренировки пройдут на ледовой арене «Олимпик», что находится на территории Дворца спорта и культуры имени Б. Шолака. На занятиях ждут как новичков, так и профессионалов, возраст – от 2003 до 2013 г.р. Группы делятся по возрасту и уровню игроков. Заявки принимаются по предварительной записи, количество мест ограничено. Хоккейная форма не выдается.

Дата и время: 8 апреля – в 18.00, 9 апреля – в 9.00.

Место: ледовая арена «Олимпик» (ул. Байтурсынова, 111, выше пр. Абая).

Вход свободный.

Контакты: +7-775-000-08-29.

Юбилейная весенняя выставка кошек

Алматинский фелинологический центр «Планета кошек» в честь своего 20-летия приглашает горожан посетить в эти выходные юбилейную выставку кошек. Лучших представителей своих пород, которых будут оценивать международные эксперты из России и Польши, можно будет увидеть в торговом центре «Алмалы». Участников и зрителей юбилейной выставки ждут монопородные ринги, парад питомников, Кубок победителей предыдущих выставок. Для хвостатых это будет конкурс не просто красоты, но и интеллекта. Главным участникам предстоит пройти полосу препятствий в туре «Аджилити» и сразиться за право продефилировать в числе лучших животных в финальных показах Best in show. Своих чемпионов ждут специальный ринг Forest show, а также наградные ринги: «Лучший котенок», «Лучший юниор», «Лучший помет» и «Лучший производитель». Дополнительный бонус для зрителей – шоу-викторина с сюрпризом, большое количество призов и подарков.

Дата и время: 8 и 9 апреля с 10.00.

Место: ТЦ «Алмалы» (ул. Сатпаева, между Желтоксан и Фурманова).

Стоимость билетов: взрослый – 500 тенге, студенческий и детский до 12 лет – 300 тенге, детям до 5 лет – бесплатно.

Контакты: +7-777-367-89-09.

Благотворительная акция «Подари ребенку книгу»

Волонтерское движение «Клуб добряков Алматы» призывает жителей города подключиться к долгосрочной социальной акции в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Принять участие в благотворительном сборе литературы «Подари ребенку» может каждый. Акция проходит ежедневно с полудня до поздней ночи в антикафе Time Cafе. Все, что нужно сделать, – выбрать детскую книгу из домашней библиотеки или купить новую и опустить ее в специальный ящик. Единственное условие – хорошее состояние.

Дата и время: ежедневно с 12.00.

Место: антикафе Time Cafе (пр. Абая, 109а, уг. ул. Манаса).

Конкурс социальной фотографии Make it clear

Алматинским любителям фотографии предлагают попробовать свои силы в первом республиканском конкурсе социальной фотографии Make it clear. Творческое состязание со слоганом «Казахстанцы и любовь» проводит благотворительный фонд «Бауыржан». «Высказаться» на тему любви на языке фотографии можно в пяти категориях: «Любовь к Родине», «Любовь к семье», «Любовь к детям», «Любовь к животным», «Вторая половинка». Авторов лучших снимков определит жюри, в составе которого известные фотографы Павел Михеев, Никита Басов, Любовь Харламова и другие. Имена победителей станут известны 21 апреля. В этот же день состоится мини-фестиваль фотографии, на котором мастера фотографии поделятся своим опытом со всеми желающими. Победителей конкурса ждут призы в виде профессиональной фототехники.

Прием заявок открыт до 14 апреля.

Участие бесплатное.

Конкурсные работы необходимо загрузить на сайте socreklama.kz.

Выставка школ-пансионов и летних программ

Только один день продлится в Алматы масштабная выставка, организованная консультационно-образовательным агентством «Интеллект». Выставка школ-пансионов и летних программ пройдет в воскресенье, 9 апреля, в отеле Inter Continental. Представители лучших школ-пансионов США, Канады, Швейцарии и Великобритании расскажут все о самых выгодных предложениях для учеников от 6 до 19 лет по языковым курсам и подготовке к международным экзаменам. Экспоненты также предложат гид по направлениям: «Спорт», «Музыка и искусство», «Робототехника и технология» и «Активные приключения». Выставка пройдет в формате презентаций, семинаров и консультаций.

Дата и время: 9 апреля с 11.00.

Место: отель Inter Continental (ул. Желтоксан, 181, выше. ул. Сатпаева).

Вход свободный при регистрации.

Контакты: 375-17-08.

Алматинский горный полумарафон

В воскресенье, 9 апреля, любителей бега ждут на открытой соревновательной тренировке к главному старту года – VI благотворительному забегу «Алматы Марафон». Алматинский горный полумарафон пройдет под эгидой общественного объединения «Экстремальная атлетика» вдоль живописных берегов Юннатского озера. Дистанция – 21,1 км, набор высоты – 290 м, покрытие – асфальт. Старт призван стать заключительной длительной тренировкой для участников дистанций 42,2 и 21,1 км, а также решающим тестом экипировки и спортпитания. Дата забега выбрана с расчетом на восстановление организма к целевому соревнованию. Кроме того, любители спорта смогут открыть для себя один из лучших беговых маршрутов на территории города.

Регистрация закрывается 8 апреля в 18.00. Церемония награждения призеров и финишеров не предусмотрена.

Напомним, что VI «Алматы Марафон» пройдет 23 апреля. Регистрация на almaty-marafhon.kz

Дата и время: 9 апреля, выдача чипов

с 9.00, старт – в 10.00.

Место: Юннатское озеро (7 км от пересечения пр. Достык и ул. Оспанова).

Участие бесплатное, допускаются все желающие старше 18 лет.

Регистрация через группу на Facebook «Экстремальная атлетика» – facebook.com/athletex.kz.

Программа выходного дня «Творим! Обучаемся! Играем!» в ТРЦ Globus

Языковой центр Hug Words приглашает алматинцев провести субботний день с пользой, поучаствовать в бесплатной сессии English Club. Встреча для желающих обогатить свой разговорный лексикон пройдет на открытой площадке ТРЦ Globus. На следующий день, 9 апреля, здесь же посетителей ждет открытый мастер-класс по шахматам. На площадке пройдет сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Антоном Филипповым.

Предварительная регистрация обязательна.

Дата и время: 8 апреля – в 13.00, 9 апреля – в 15.00.

Участие бесплатное.

Контакты: +7-701-415-16-72 (английский язык), +7-708-110-40-47 (шахматы).

Встреча вязального клуба «28 петель»

Алматинки, увлекающиеся вязанием, и те, кто хотел бы обучиться этому виду рукоделия, приглашаются на очередную благотворительную встречу клуба «28 петель». Новую партию крохотных комплектов из натуральной шерсти, которые помогут сохранить жизнь недоношенным малышам, будут вязать в субботу, 8 апреля, в ресторане Elephant. На традиционных «повязанках» мастерицы уделят особое внимание размерам изделий, в которых нуждаются медицинские центры. С собой нужно принести только пряжу со стопроцентным содержанием шерсти и инструменты – спицы или крючок. Регистрация не требуется.

Дата и время: 8 апреля в 12.00.

Место: ресторан Elephant (ул. Тимирязева, 42).

Участие бесплатное.

Контакты: +7-775-113-59-76.

Семинар-практикум по аюрведе

Желающие познакомиться с древнеиндийской медицинской системой аюрведа приглашаются на пятидневный курс, стартующий 8 апреля в центре духовного и физического развития «Йога Ом». Программа семинара начинается с теоретического экскурса в природу человека и изучения метода коррекции состояния здоровья. Специалист по аюрведе Роман Хариель с более чем 10-летним опытом также в восточной медицине составит каждому участнику индивидуальную диету с травами, маслами, напитками и специями. Слушатели узнают о методике коррекции веса и видах аюрведического массажа. Курс рассчитан на пять занятий по два часа, можно посетить и одну встречу. Предварительная запись обязательна.

Дата и время: 8, 15, 22 и 29 апреля,

6 мая в 12.00.

Место: центр духовного и физического развития «Йога Ом» (ул. Толе би, 64, уг. ул. Фурманова, 2-й этаж, офис № 20).

Стоимость участия: 2500 тенге – за одно занятие, 10 000 тенге – за весь курс.

Контакты: 317-05-79, +7-705-205-75-19.

Международная книжная и полиграфическая выставка «По Великому шёлковому пути»

В субботу, 8 апреля, в выставочном центре «Атакент» пройдет заключительный день IX международной книжной и полиграфической выставки «По Великому шелковому пути». Главными целями события является укрепление культурных и деловых связей между издателями и полиграфистами разных стран, а также популяризация современной казахстанской книги. Выставка соберет свыше 100 казахстанских компаний, а также участников из ближнего и дальнего зарубежья, которые представят новинки отрасли.

Посетители смогут ознакомиться с разделами печатной продукции, аудио-, видео- и электронных книг, полиграфических услуг. Свою продукцию представят книжные магазины, выставятся крупнейшие библиотеки, архивы, литературные агентства. Свое место займут новые технологии и расходные материалы для типографий, полиграфическое оборудование и материалы, широкий ассортимент канцелярских товаров.

В рамках события проходят презентации, семинары и конференции с участием популярных писателей, поэтов и культурных деятелей Казахстана. В этот же период проходит XVIII казахстанская международная выставка «Образование и карьера – 2017».

Дата и время: 8 апреля с 10.00.

Место: выставочный центр «Атакент»

(ул. Тимирязева, 42, павильон № 9).

Вход свободный, регистрация на сайте bookfair.kz.

Чемпионат Европы по футзалу

Основной раунд квалификации под эгидой УЕФА пройдет 8, 9 и 11 апреля в многофункциональном комплексе «Алматы Арена». В групповых матчах чемпионата Европы по футзалу встретятся четыре нацио-

нальные сборные – Казахстана, Дании, Чехии и Македонии. Победитель группы получает прямую путевку в финальную стадию первенства Европы. Кроме того, семь команд, занявшие вторые позиции, и сильнейшие обладатели третьих мест будут вести борьбу за оставшиеся четыре путевки на Евро-2018. Всего в финальном этапе сыграют 12 сборных.

Расписание матчей:

8 апреля

15.30 Чехия – Дания

18.00 Казахстан – Македония

9 апреля

15.30 Македония – Чехия

18.00 Казахстан – Дания

11 апреля

17.00 Дания – Македония

19.30 Чехия – Казахстан

Место: многофункциональный комплекс «Алматы Арена»

(мкр. Алгабас-1, ул. Момышулы, севернее пр. Рыскулова).

Стоимость билетов: от 300 до 800 тенге. Приобрести их можно на сайте kassir.kz, в кассах «Алматы Арена», «Халык Арена», Дворца спорта и культуры имени Б. Шолака и Дворца Республики.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА