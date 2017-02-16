Семейный тандем

Выставка художников Асылгуль и Данияра Байдаралиных

В Центральном государственном музее РК открылась выставка художников Асылгуль и Данияра Байдаралиных.

В экспозиции представлено более 80 работ. Супруги Байдаралины уже известны за границей, однако в нашей стране это их первая персональная выставка. Можно заметить, что у каждого из художников есть своя манера и особенности работы, однако вместе с тем их произведения гармонично дополняют друг друга. Данияр Байдаралин в своем творчестве уделяет большое внимание истории Казахстана. На своих полотнах он воссоздает не только ключевые события, произошедшие в разные годы, но также отображает бытовую жизнь казахского народа. Его произведения наполнены национальным колоритом и патриотизмом. Круг интересов Данияра Байдаралина как художника весьма широк. И все же можно выделить основную тему его живописных произведений – это история казахского вооружения. Ей посвящена отдельная серия картин, которая называется «Воины». Центральное место в ней занимает триптих «Кочевники», на котором художник изобразил кочевье, хлебосольную встречу гостей и сцены военных действий.

Также на выставке можно увидеть работы из серии «Стрельба из конного лука». Немало картин посвящены спутнику кочевника – коню. Эту тему художник раскрывает в двух сериях – «Казахские кони» и «Казахская верховая езда».

Художник не просто увлекается казахским оружием, изображая его на картинах. Он провел серьезное исследование на эту тему. Результатом этой работы стала книга «Садақшылық – искусство изготовления и стрельбы из казахского конного лука». Ее презентация состоялась на открытии этой выставки. Это издание с полным правом можно считать первым углубленным специализированным трудом на тему лука – главного оружия кочевников. Книга выпущена на русском и английском языках, причем переводом занимался сам автор.

В свою очередь тематика работ супруги Данияра Асылгуль охватывает в основом семейные ценности. Особенно в своих картинах художница воспевает материнство. Так, работы из серии «Воплощения женщины» – это фантастические портреты, в которых автор подчеркивает красоту и мудрость казахских женщин – хранительниц домашнего очага.

Выставка продлится до 28 февраля.



Елена СОКОЛОВА