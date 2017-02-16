Серик Акишев: «Будущее за контентом»

Чем же сегодня занимается Серик Акишев и собирается ли он возвращаться на экран?

Известный телеведущий давно не появляется на экранах. Зрители успели соскучиться по его приятному тембру и чувству юмора, которым обладает один из самых интелегентных ведущих отечественного телевидения. Чем же сегодня занимается Серик Акишев и собирается ли он возвращаться на экран, мы узнали у него самого.

Как выяснилось, Серик в течение четырех лет скрупулезно трудится в «Телемастерской», которую сам и создал. Собрав интересную команду, он создает контент для казахстанских телеканалов.

О достижениях «Телемастерской»

– Я как ведущий, к сожалению, в кадре появляюсь сейчас очень редко, и это осознанное мое решение. Потому что когда 20 лет занимаешься одним делом и если ты не растешь в профессиональном плане, это плохо. И поэтому решил открыть компанию, которая занимается продюсированием, –рассказывает Серик Акишев.

С момента открытия «Телемастерской» было сделано несколько интересных продуктов по лицензии заграничных компаний, при этом сделали программу на казахском языке. Одна из них выходила в декабре прошлого года, и Серик надеется на ее пролонгацию. Как отметил основатель компании, своей работой он особо гордится, потому что данный формат интеллектуальной игры в Великобритании предназначен для взрослых, а ребята из «Телемастерской» первыми в мире переформатировали эту программу для детей. Программа называлась «Алгыр алтау» – «Великолепная шестерка».

– Очень интересная игра, дети разных возрастов играли с большим удовольствием. И сейчас много просьб со стороны детей и их родителей продолжить эту игру. Мы надеемся, что получится. И вообще я считаю, что за последние годы казахстанское телевидение незаслуженно подзабыло формат интеллектуальных игр. Не обязательно игры должны быть строгими, они могут быть и развлекательными, – отмечает Серик Акишев.

В планах у продюсера – запуск на телеканале «Казахстан» в феврале этого года программы «Кызык екен». Это тоже лицензионный формат, кстати, на территории СНГ Серик и его команда сделали ее первыми.

– Это будет интересная игра, по-настоящему большая. Там есть место и развлечению, и интеллектуальным вопросам. Также в числе наших достижений ежедневные программы на телеканале «Хабар». Первое – «Жана кун», мы делаем эту программу уже два года, по моему мнению, утренний казахстанский эфир стал намного интереснее. Сейчас программа идет уже 130 минут, на казахском и русском языках, – рассказывает Серик Акишев.

Как отметил известный телеведущий, благодаря агентству «Хабар» в программе «Жана кун» появились новости, теперь программа не просто развлекательная, но и новостная. В ней задействовано много ведущих, и Серик считает данное решение правильным, когда разные лица в кадре. За каждой парой закреплена одна неделя, и таких пар восемь. И еще один телевизионный продукт, которым особо гордится Серик, это ежедневная программа на «Хабаре» – «Магия кухни».

– Полностью наш продукт, я думаю, за ним большое будущее. Мы являемся первыми в Казахстане, когда под торговой маркой телепередачи будут выпускать макароны и муку под названием «Магия кухни», – говорит Серик Акишев.

Согласно мировой тенденции ежедневная кулинарная программа «Магия кухни» сейчас переформатируется, и программу будут вести шеф-повара, люди, которые будут сами готовить и общаться с гостями студии.

Определяющий формат

– Мы надеемся в этом году запустить новые интеллектуальные программы, сейчас ведется работа, я пока говорить не могу, что и как – вопрос еще решается. И еще один проект, который мы совместно с Kazmedia Center сделали, называется Formats DAY – скрининг международных телевизионных форматов. К нам приехали представители международных компаний «Сони Пикчерз», «Фримантл Медиа», «Глобал Эдженси», «ЭнБиСи – Юниверсал», «Виаком» и «Кисс Медиа», – рассказывает Серик Акишев.

По словам собеседника, международные форматодатели заинтересовались казахстанским рынком. Гости выступали два дня перед сотрудниками телеканалов Астаны и Алматы. Рассказывали о форматах, при этом у них библиотеки очень большие – 1000 форматов.

– Они сделали специальную подборку того, что будет интересно казахстанскому зрителю. При этом мы пригласили не только телеканалы, но и рекламодателей, партнеров, чтобы они тоже увидели для себя интересные потенциальные продукты. Надеемся, что в этом году форматных продуктов станет больше.

Контент на первом месте

По словам Серика, «Телемастерская» работает по двум направлениям: первый – классический, когда участвуют в тендерах, которые объявляют телеканалы, и если их предложение, цена, качество подходят – они получают заказ. У компании, по словам основателя, достаточно низкая маржинальность, компания же выживает за счет объема.

– Я считаю, что в сложные времена делать дорого и редко – это неправильно. Нужно делать много, но качественно. Каждый телевизионный продукт, который выходит из наших стен, становится качественным. При этом мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Например, сейчас на телеканале Kazakh TV уже два года выходит программа о моде, и программа о стартапах – информационный еженедельник. В этом году они увеличивают хронометраж. Я считаю, что телевидение не должно стоять на месте, и в этом смысле в Казахстане много работы еще надо сделать, – рассказывает Серик Акишев. – Я понимаю своих коллег медиа-менеджеров. Риск на телевидении достаточно высок, потому что большие деньги, и хочется делать какие-то проверенные вещи. Сейчас мы будем проводить фокус-группы среди обычных телезрителей, постараемся понять, что им нравится. По мнению Акишева, будущее не за телевидением, Интернетом, а за контентом, способ доставки не так важен. То есть люди все равно будут смотреть интересные, качественные передачи, сериалы, и не важно, посредством чего они будут смотреть.

Алма КЕНЖЕБЕКОВА