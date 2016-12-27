Щелкунчик на арене

Красочной истории о Щелкунчике

В Казахском государственном цирке состоялась премьера новогоднего представления – красочной истории о Щелкунчике.

В спектакле задействованы практически все артисты, представляющие самые разные жанры циркового искусства, которые органично удалось соединить в одном ярком шоу.



– Для нас уже стало традицией радовать зрителей новогодней программой. Какие только спектакли мы не ставили, также часто в это время к нам на гастроли приезжали коллеги из других стран со своими представлениями, – рассказывает директор Казахского государственного цирка Бакыт Бокебаев. – Однако в этом году мы решили показать собственный спектакль и раскрыть таланты наших артистов. Приятно, что сегодня в цирк приходят зрители разного возраста, наше искусство развивается. Многие начинания поддерживает городской акимат. Мы рады, что у нас есть возможность подарить алматинцам и гостям города волшебное представление в эти праздничные дни.

Как вы уже догадались, в основе праздничного шоу, конечно же, известная сказка Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Пожалуй, одна из самых новогодних историй, которую показывают в предновогодние дни во многих театрах мира. В том числе и в Алматы. Например, в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая.

– Конечно, мы знаем, что сказка о Мари и Щелкунчике – одна из самых популярных тем для спектаклей в новогодние праздники. Тем не менее хочется верить, что мы сделали нечто особенное. Например, только наш цирковой Щелкунчик исполняет на сцене тройное сальто, – говорит создатель спектакля театральный режиссер Ирина Симонова.

Впрочем, для нее это не первое сотрудничество с цирком, Ирина уже ставила спектакли под куполом цирка и признается, что была рада вновь вернуться и поработать над очередным проектом.

В спектакле задействованы воздушные гимнасты, акробаты, клоуны, эквилибристы и, конечно же, дрессированные животные. На манеже выступают и удивляют своими трюками кошки, собаки, верблюды, медведи и другие четвероногие артисты. Все они очень органично вписываются в историю, которая представляет собой синтез театрального и циркового искусства. Например, зрители могут стать свидетелями того, как огромный медведь стоит на двух лапах на тоненькой проволоке.

На сцене можно увидеть головокружительные трюки гимнастов, которые исполняют в том числе и самые юные артисты, посмеяться над клоунами. В то же время все самые романтичные моменты истории любви Мари и Щелкунчика сопровождает всем известная музыка, написанная великим композитором Петром Ильичом Чайковским.

– Таким образом мы хотим отдать дань классической балетной постановке и в то же время насытить историю цирковыми элементами, которые невозможно воплотить на театральной сцене, – говорит Ирина Симонова. – Мы много работали над спектаклем. Специально для этой постановки созданы новые цирковые номера, сшиты костюмы, написана музыка.

Важной частью спектакля стало объемное лазерное 3D шоу, специально привезенное из Москвы. Посмотреть новогоднюю постановку на арене цирка можно до 9 января.



Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА