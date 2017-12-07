Сказка без туфельки

В ГАТОБ имени Абая представили оперу Джоаккино Россини «Золушка»

Наш театр стал одним из немногих коллективов, взявшихся за постановку «Золушки». Это связано с тем, что спектакль предполагает наличие большого кадрового состава в оперной труппе, вокалистов – от баса до тенора. Кроме того, как отметила руководитель оперной труппы заслуженный деятель РК Ляйлим Имангазина, партитуры сложные, требующие от солистов большого профессионализма, поэтому нужно соответствовать высочайшему уровню материала.



К слову, работа над спектаклем началась несколько лет назад, в этот период стала обновляться труппа, появились новые голоса, в частности басы, что позволило запланировать эту постановку.

– За несколько лет молодые певцы освоили репертуар, попробовали свои силы и узнали свои возможности. И сейчас мы плавно подходим к «Золушке». Я думаю, спектакль получился очень интересный, – приоткрыла занавес репетиционного процесса режиссер.

Сюжет «Золушки» Россини не тривиален, в нем нет привычной туфельки, ее роль выполняет браслет. Этот драматургический ход был сделан потому, что у первой в истории исполнительницы партии Золушки в опере Россини был большой размер ноги, и постановщик решил, что в этом случае должна быть не туфелька, а что-нибудь другое. В итоге после обсуждения этого вопроса с композитором и либреттистом Якопо Ферретти было решено заменить туфельку на браслет.

По словам Вячеслава Окунева, сценографа, эксперта по истории театра, народного художника РФ, Джоаккино Россини в свою эпоху слыл экспериментатором, предлагал оригинальные творческие решения, идеи, приправленные юмором.

– Он решил не ограничивать новшества заменой туфельки на браслет, а вообще стал идти от противного – поменял мачеху на отчима, волшебницу на волшебника. Таким образом, история сохраняла сюжет, но отличалась новизной взгляда, что, несомненно, привлекало публику того времени, привлекает и сегодня, – сказал Вячеслав Окунев.

Художник также отметил, что алматинскую публику ждут оригинальные решения в плане сценографии.

– Благо материал позволяет импровизировать, – заинтриговал он.

Точная эпоха, в которой жили персонажи «Золушки» Россини, авторами не определена. Вместе с тем Россини жил на стыке XVIII и XIX веков. Это был переломный период в западноевропейской истории, общество стало более благополучным, чем в предыдущие исторические периоды, пришел конец «хлебным бунтам», что позволило перевести взгляд от хлеба к зрелищу. Постановки отличались пышностью, проработанностью деталей костюмов, что, к слову, в целом было характерно для жизни той эпохи.

– В плане сценографии мы решили отталкиваться от исторического периода, в котором жил Россини, вместе с тем у нас свободный разговор на тему «Золушки», ведь любая сказка существует вне времени. Повторюсь, это сказка, в ней все может быть, – выразил свою творческую позицию художник-постановщик.

Сценография спектакля будет сочетать традиционные декорации с современными мультимедийными решениями.

– Вячеслав убедил меня в том, что, когда звучит музыка Россини, на сцене более уместен видеоряд, который бы соответствовал тому особому изяществу, тем фиоритурам и тем блистательным ансамблям, которые в этот момент слышит зритель, – сказала Ляйлим Имангазина.

Вячеслав Окунев сделал акцент на том, что «Золушка» – спектакль для семейного просмотра. Наряду с традиционным «Щелкунчиком» спектакль призван стать новогодним подарком для детей и взрослых.

Главные партии в двух составах исполнят Оксана Давыденко, Анастасия Кожухарова, Андрей Трегубенко и другие солисты ГАТОБ.

После премьеры «Золушки» театр поедет на гастроли в Италию.

Так, 13 декабря в римском концертном зале Auditorium Conciliazione состоится гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

Прозвучат произведения казахских, западноевропейских и русских композиторов в исполнении ведущих солистов театра, заслуженных деятелей РК Жамили Баспаковой, Гульзат Даурбаевой, Андрея Трегубенко; лауреатов международных конкурсов Оксаны Давыденко, Натальи Мезиной, Гульнары Сакышовой, других солистов. В следующие два дня в театре Dell’Aquila города Фермо будет представлен балет Чайковского «Лебединое озеро».

Главные партии исполнят звезды казахстанского балета – обладательница золотой медали Международного конкурса артистов балета в Стамбуле Асель Аскарова, ведущие солисты Азамат Аскаров, Асет Мурзакул, Рахим Даиров и другие, дирижер – художественный руководитель ГАТОБ имени Абая заслуженный деятель РК Аскар Бурибаев.

Завершит свой гастрольный тур ГАТОБ им. Абая в театре Pergolesi города Джези: 16 и 17 декабря итальянской публике будет представлена жемчужина мировой классики – опера Бизе «Искатели жемчуга» в постановке итальянского режиссера Паоло Базизио. Главные партии исполнят заслуженный деятель РК Андрей Трегубенко, ведущие солисты оперы Зарина Алтынбаева, Венера Алпыспаева, Нуржан Бажекенов и другие. За дирижерский пульт встанет Ерболат Ахмедьяров.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА