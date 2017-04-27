Сказка на новый лад

В магазине «Меломан» прошла презентация книги «Казахстанские сказки – Казахстандык ертегилерi» поэта и писателя Юрия Серебрянского.

В ходе мероприятия автор отметил, что «Казахстанские сказки» писались в течение 10 лет и он не знает, будет ли продолжение книги. Данная работа – его первый опыт написания книги для маленькой аудитории, признался автор.

Во время встречи писатель ознакомил любителей его творчества с историями создания сказок. Например, сказка «Добрые глаза» родилась после телефонного разговора Юрия с одним из специалистов казахстанского заповедника.

«Примерно год назад я устроился ради опыта в одно издательство, которое издавало книги для официальных лиц. Я работал в качестве редактора текстов, и мне было поручено собрать позитивные данные о работе одного заповедника. Я поговорил со специалистом этого заповедника, который, вместо того чтобы дать позитивный показатель, полчаса рассказывал, что на самом деле происходит в заповеднике. О том, что нет транспорта, специалистов, что доступ к одному из самых красивых озер, где приземляются фламинго, перелетая в теплые края, открыт только по специальным пропускам отдельным людям. И я записал все это, в итоге получилась сказка», – поделился Юрий Серебрянский.

Некоторые сказки, по словам писателя, были написаны после увиденных им снов. Юрий считает, что сказка очень удобная форма для писателя. Книга «Казахстанские сказки» вышла на двух языках: на русском и казахском. По его мнению, это естественная форма существования писателя в нашей стране.

«Необычайно интересна история сказки «Замок Кок-Тобе». Какое-то время я жил в Польше, в замечательном городе Гданьск. На окраине этого города есть большие зеленые холмы. Я гулял по ним и узнал, что эти холмы были воздвигнуты голландскими поселенцами. Внутри зеленых гор находятся кирпичные основания, там до сих пор есть подземелья, это целые системы коммуникаций. Раньше была крепость, сегодня – просто холмы. Сама природа превратила эти холмы в красивое место? У меня родилась идея, что, если под Кок-Тобе тоже будет находиться замок, все равно сохранится баланс», – говорит Юрий Серебрянский.

Опираясь на собственные сны и ощущения, автор книги отметил, что хотел бы передать свое личностное отношение к событиям: «Замечательный чувашский поэт Геннадий Айги называл состояние, которое бывает перед сном, «состоянием полусна». Специально ловил такие моменты, когда засыпал и когда к нему приходили разные идеи, он вставал и записывал их. Такой важный писательский момент. Я этим моментом тоже пользовался. Сказка, которая называется «Пагода», пришла в виде советского мультфильма с музыкой и закадровым голосом. Я ее вижу абсолютно мультфильмом, мне осталось это состояние записать на бумагу. Сказка как пришла со сном, так и осталась».

Средства на издание книги собирались через отечественную краудфандинговую платформу.

– Книга богата иллюстрациями, доступна детям, язык красивый. Прорыв большой, буду следить за дальнейшим творчеством Юрия, – высказала свое мнение выпускница литературной школы Надежда Рябева.

Алма КЕНЖЕБЕКОВА

Юрий Серебрянский был слушателем литературных курсов общественного фонда «Мусагет» под руководством Ольги Макаровой, с 2010 по 2012 годы проработал в данной школе в качестве преподавателя. Участвовал в форумах молодых писателей в Липках в 2006 и 2008 годах. Лауреат «Русской премии» в 2010 году за повесть «Destination. Дорожная пастораль», в 2014 году за повесть «Пражаки».