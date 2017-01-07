Снежное вдохновение

Зима была и остается одной из любимых тем алматинских художников

Снег – редкое явление для нашего города, но когда он все же выпадает, живописцы не упускают этого момента.

Зимние пейзажи очень любил создавать Жантай Шарденов. Он писал их в горах, там, где взору предстают вершины, покрытые сединой.

– У него, конечно, есть и летние, и осенние пейзажи, но больше всего зимних. Одни и те же горы, одно и то же время года, один художник, одна манера письма, а картины получались исключительно непохожими. Это просто потрясающе! Он никогда не повторялся, – отметила директор ГМИ имени А. Кастеева Гульмира Шалабаева.

Шарденову была присуща пастозная техника – плотный мазок, который накладывался слоями.

Как отмечают искусствоведы, в своем творчестве он не столько отталкивался от природы, сколько от собственных ощущений, которые ему давала природа.

Один из экспертов как бы в шутку сравнил работы Шарденова с произведениями французского художника XVIII Жана-Батиста Шардена. Но сравнение было не случайным, так как оба живописца создавали свои произведения, основываясь на натуральных наблюдениях.

Классикой отечественной живописи стала картина еще одного именитого живописца – Абылхана Кастеева «На высокогорном катке». Она была создана в 1955 году, когда каток только начинал свою историю. Художник изобразил стадион с прозрачными ледовыми дорожками в окружении заснеженных вершин.

Писал зимний пейзаж и корифей изобразительного искусства Абрам Черкасский. Впрочем, для сюжетов своих работ он часто выбирал смену времен года, например, когда зима переходит в весну – холода еще уступили свои права, но кроны деревьев под робкими лучами солнца уже освободились от снега.

Абрама Черкасского своим учителем считал художник Юрий Шнейдерман. Мэтр одобрил работы тогда еще начинающего художника.

– Акварель – это непростая живописная техника, чтобы работы смотрелись с интересом, их нужно оживить, вдохнуть в них жизнь, и у вас это начинает получаться, – похвалил он Шнейдермана.

Зима находит отражение в творчестве алматинского художника Алексея Уткина.

Он может часами бродить по городу, делать зарисовки в блокноте или фотографировать вдохновившие его мгновения. А потом художник приходит в свою мастерскую и работает.

– Я не могу ответить на вопрос, почему выбираю тот или иной сюжет. Тему мне подсказывает внутренний голос, я пишу от сердца, – подчеркивает художник.



Юрий КАШТЕЛЮК

В статье использованы материалы ГМИ им. А. Кастеева