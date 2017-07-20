Солнечный мастер

Алматы и алматинцы

Любить человека за то, что он есть, легко. И сердце всегда улыбается при имени его. Я говорю об Олеге Ионове, которого знаю с юности. Он профессио-нальный фотограф, освоивший эту профессию после диплома физика и занятий спортом.

Красота во всех формах и обликах всегда завораживала. А он, будучи судьей республиканской категории, объездил мир, много и часто видел юных и зрелых пловцов, их пластику, грацию, их великолепные пропорции и радость жизни. И, конечно, запечатлевал на пленку. Как и девушек, пленявших взгляд таинственным цветением рассвета жизни. Его обнаженная натура всегда загадочна и притягательна. Ведь отнюдь не одни «телеса» волнуют во все времена художника. Должна в этом светиться душа.

Его орудие труда не кисть и холст, не графика, но фотокамера. С нею он творит чудеса откровений. И, признавая «победительную силу» новейших технологий, владея ими, отдает предпочтение работе с «отставшим от моды» аппаратом. И – поразительно! –эффект при сравнении весьма ощутимый. В пользу «рудиментарного» фото.

Праздник города и Олега

Конечно же, глаз художника фото – это его главная камера, чувствительная к любому мигу бытия. Потому в громадной фототеке Олега необходимо тщательно и пристально отбирать самое-самое.

И здесь первостепенную роль играет любовь и профессиональное чутье как автора, так и его прекрасной подруги жизни Иры Баженовой. Вместе они, отсмотрев огромный объем, выбрали серию фотокартин разных лет. И возник сказочный облик города, где прошла жизнь предков Олега, его родных и близких, где ныне родился младший внук. «Зять бацал на гитаре, а мы все плясали в честь его трех месяцев», – как обычно, подтрунивая, сказал мне в трубку Олег. А выставка, посвященная 1000-летию красавца Алматы и неистребимого оптимиста, ступившего в свои 80 лет с улыбкой юноши, состоялась в родном городе. Сколько зоркости, остроты чутья и скрытой нежности в старых фотопортретах жителей времен 30-х, 40-х и 50-х годов. Здесь и три поколения Ионовых. Старики и старухи так напоминают образы Рембранта, посвященные жителям гетто Амстердама. Точно лики святых – умудренные тяготами жизни, они просветленно-печально глядят на мир, на нас, на будущее.

Дети и русская классика

А следом и дети, и русская классика, запечатленные Олегом Ионовым, не оставляют равнодушным никого. Улыбаясь, озорничая, хмурясь, плача, они столь открыты в своем естестве, чутко уловленном глазом художника! И, безусловно, близки и понятны любому землянину. Огромное множество «портретов детства» запечатлел Олег, долгие годы работая фотокором газеты «Дружные ребята».

Великолепно зная историю русского искусства, особенно художников-классиков, он с обычным юмором вручил мне как-то газету. Раскрыв ее, обнаружила классическую композицию Перова «Привал». Ночное, столь любимое писателями XIX века, предстало в наизусть известной сцене. Но что это? Вглядевшись, убедилась: не показалось. В облике главного персонажа, сидящего средь друзей-охотников в густых сумерках у костра, «проявились» знакомые черты. Как и у других героев. Олег в кругу приятелей-журналистов, экипированный точно по сюжету, воспроизвел сцену Перова филигранно. Смешно? Вот он, артистизм и радость жизни!

Гигант из Бразилии

На последних курсах заинтересовалась творчеством латиноамериканцев: Ривера, Сикейрос, Ороско, Жоржи Амаду, кинофильмы! Особенно «Генералы песчаных карьеров». Надо было выбрать тему диплома. Ректор по научной работе поразил: «О своих казахских художниках будете писать у себя!» И «зарубил» тему современных художников-монументалистов Казахстана. Не медля, дала согласие Ю. К. Бойтману писать диплом под его началом: «Доколониальные традиции в творчестве Диего Риверы». И фантастически прекрасное искусство древних индейцев целиком поглотило мое внимание. Благо с детства зачитывалась Майн Ридом, Фенимором Купером и другими классиками-американцами. Переводную литературу помогали осиливать друзья. А вот иллюстрации…

В отчаянии пришла за советом к Олегу. Он взял мою книгу о Ривере, полистал и сказал: «Каких размеров? К какому сроку? Не волнуйся, приходи через два дня».

И просто отдал мне пачку больших фотографий со словами: «Послушай, а это – глыба, гигант твой Ривера! Ну, удачи, Саулеша!»

Совершенно ошеломленная, уходила, улыбаясь сквозь слезы. Потом, сообщив о защите диплома, услышала: «Ну, я и не сомневался. С отличием, конечно. Молодец!»

Лекарь

В очередной раз возвращаясь из Питера, умудрилась в самолете переохладиться – вентилятор сверху. Диагноз – шейный миозит. А на деле – нестерпимая боль в голове, глазах, шее и всей грудной клетке.

«Профессиональная болезнь шоферов!» – смеясь, сказал знакомый врач. Трое суток без сна, и я решилась. Позвонив Олегу, услышала: «Ты дома, лежишь или?..» Он появился очень скоро. И с порога предложил: «Форточку открой!» Немея от ужаса и боли, поднялась с постели, взобралась на стул, затем – на подоконник. Наконец, распахнула и оттуда спросила: «Что дальше делать?» Олег, не мигая, смотрел. И не улыбался, как обычно.

«Спускайся!» Потом предложил постелить что-то на пол и сесть. Дрожа от напряжения, последовала совету. Мне уже неделю делали обезболивающие уколы, ежедневно приезжала медсестра. А добрый и мягкий Олег вел себя как узурпатор. Что это? А он, словно не замечая моих мук, не спеша стал объяснять движения, целый комплекс, предлагая каждое делать теперь же! А потом все вместе. Это порядка полутора часов. Мокрая, едва дыша я покорно повторяла за ним наклоны, растяжки, прогибы, наконец, стойку на лопатках «березка» и повороты головы. Вся эта мука длилась и длилась около двух часов. Упрямство мое или гордыня? А может, бесконечное доверие к другу, что знал тогда, еще в конце 70-х, систему тибетско-китайской гимнастики. И верил в меня. Напоследок сказал: «Делай ежедневно, по 2–3 раза в день, сокращая длительность до 45–40 минут. У тебя получится, уверен!» И удалился, поприветствовав мою маму на выходе. А она, страшно беспокоясь за меня, не потревожила этот сеанс своим вмешательством. Я не услышала прихода подруги. Ей мама бросила: «У нее лекарь!» Это долго было причиной насмешек в кругу моих друзей. Но не у мамы.

Горы, море, солнце

Зная мою любовь к горам, Олег однажды позвал зимой поехать с его другом-спортсменом. Согласилась не раздумывая. Зимнее солнце на склонах сияло тысячами радуг. Мы шли и шли вверх, затем спускались, держась за руки. Но Олег ворчал: «Так нельзя! Как с тобой в разведку, если цепочку не держишь?» А я, стыдясь, соскальзывала, падая, ни за кого не держась. И это тоже был урок! «Дышать надо! Да не так! На подъеме медленно, глубоко – вдох, резко – выдох! Так китайцы учат!», «И не бойся падать! Главное – сразу встать!» Эти уроки длились и длились. А больше всего учил сам характер Олега – добродушного, терпеливого, настойчивого и всегда снисходительного к слабостям других людей.

Вот и в пейзажах Олега Ионова вы не встретите отрешенной печали. Все проникнуто живым участием и обязательно – светлым настроением. То, что присуще всегда подлинному искусству, – возвышать, радовать, веселить каждого человека, что пришел с открытым сердцем на встречу с прекрасным. И нет в этом никакой натяжки или подражания кому бы то ни было. Все обращено к тебе единственному – зрителю, спутнику, собеседнику. Словом, другу.

Эта безыскусность искренняя, доверчивая, наивная вера в доброе и есть живой нерв и суть и мастера, и его творений. И над всем витает улыбка. Чистая радость бытия. Спасибо, друг мой Олег! Ведь и сегодня тебя никто не именует по имени-отчеству. Все зовут – Олежек. Возраст тут ничего не значит. Убеленный сединой мастер остается, как всегда, влюбленным в жизнь юношей. И дарит нам свое сердце, полное любви.

Сауле БЕККУЛОВА, кандидат искусствоведения, доцент, член Союза художников СССР и Казахстана