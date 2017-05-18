Соло для Ашима

Молодой музыкант-скрипач, композитор

Встречи с новыми личностями бывают разными. Иногда их ждешь, предчувствуя, как она произойдет. В моей жизни чаще происходит неожиданный, спонтанный вариант. Вот так случилось для меня и открытие нового имени. Молодого музыканта-скрипача, композитора Ашима Унайбекова.

2015 год. Знойное, но не злое согревающее солнце.

Проходя мимо рекламных тумб – очень пестрых и ярких, я заметил неожиданно скромную и неброскую: «Вечер инструментальной музыки. Исполнители: Ашим Унайбеков (скрипка), Арман Тлеубергенов (фортепиано)». И очень насыщенную программу, которая и привела меня с друзьями в филармонический зал в тот вечер.

С того момента я начал следить за сценической судьбой Ашима, ибо понял: свершилось то, чего мне давно не хватало.

Я ждал, когда в новой волне музыкантов появятся те, кого называют «человек-ренессанс». До Ашима я называл так великолепного пианиста Амира Тебенихина.

Их немного, к сожалению. И не только в Казахстане. Окрыленные духом своей игры, они как бы воскрешают могучую силу античного искусства. Затем, преодолев мрачные, дисгармоничные энергии Средневековья, возвращают нам высокую светлую ренессансную высоту. Это Возрождение наполнено настолько человечным, гармоничным, одухотворенным светом, что превращается в родник божественности и мудрости. Бог благословил Ашима этим даром ренессансности. И молодой солист, набирая с каждым днем духовные силы и свет, не останавливаясь, движется вперед. Он все время в движении. В поиске, иногда очень дерзком. Возможно, это проявление его второй профессии – композиторской. Кроме того, Ашим, являясь магистром искусствоведческих наук, собрал несколько тетрадей своих размышлений. О культуре, современном обществе и искусстве, о внутреннем мире жизни музыканта и многом другом...

Ашим Унайбеков – представитель той музыкальной волны, которой в возрастном смысле – за 30 лет. Обычно в этом возрасте либо достигают сияющих вершин творчества и утверждают свое кредо на долгие годы. Или наоборот – именно этой волной «смывает» вниз тех, кто не смог устоять перед вызовами шоу-культуры. Это очень серьезная тема, затрагивающая все сферы шоуизации общества.

Первая встреча с искусством Ашима Унайбекова, состоявшаяся в июне 2015 года, открыла для меня личность абсолютно неординарную – как внешне, так, главное, духовно.

Благородное, сдержанное сценическое поведение. Отсутствие излишних манерных движений со скрипкой. И редко встречающееся сейчас качество – исполнение огромной программы наизусть.

Из всех публикаций об Ашиме Унайбекове точнее всех назвал свою статью о нем лет 10 назад – «Скрипач из будущего» – Бектур Кадыров.

Я бы назвал Ашима везучим человеком и музыкантом. Ему здорово везет на трудности – жизненные, творческие. А это как раз есть та «пища», которую с особой любовью встречает его душа. И преодолевает!

Любопытное наблюдение. За Ашимом давно закрепилось прозвище Первопроходец, потому что много произведений впервые прозвучало именно в его исполнении. Очарованные «новинками» коллеги тоже брались за их исполнение. Но получалось, скажем мягко, немного иначе…

Многим известна мудрая фраза: «Создавать надо не новое, а вечное!». В программах Ашима уровень мастерства и художнической высоты – тоже на века! Ведь Концерт № 2 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича, впервые исполненный в Казахстане в 2016 году, – на века! Музыканты Симфонического оркестра Астанинской госфилармонии говорили после премьеры, где Ашим был блестящим солистом: «…наверное, Дмитрий Шостакович и Давид Ойстрах (первый исполнитель в СССР) – были бы довольны нашим исполнением, особенно Ашима.

А Фантазия Роберта Шумана для скрипки – тоже на века! Она впервые исполнена в феврале 2017 года Ашимом Унайбековым и Арманом Тлеубергеновым.

Здесь же Соната № 3 для скрипки соло Эжена Изаи – на века!

Пародокс. Слушал эту сонату много раз. Слышу – деревянную основу скрипки; деревянную звукопись смычка, металлические стоны струн – и все это в материальной форме. Хотя все ноты на своих местах. Слушаю Соло Изаи в исполнении Ашима Унайбекова – куда девалось материальное?

Я ощущаю сердцем невидимые глазу волны духовных всплесков сонаты, ее внематериальную сущность... И как это назвать?.. Словно воскресшая душа композитора – с помощью скрипача Ашима Унайбекова – безбрежным облаком плывет по сцене, издавая при этом бесподобной красоты и сложности мелодии...

О том, что Ашим – внук великого казахского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, крупного общественного деятеля Сыдыха Мухамеджанова и оба родителя его тоже музыканты, я узнал недавно. Ашим таким образом – пятый музыкант в династии Мухамеджановых. Значит, гены не подвели...

Недавно состоялись еще две премьеры в исполнении Ашима – волшебная Канцона и Сюита для скрипки и фортепиано. Это первое исполнение произведений великого шведского композитора Вильгельма Петерсона-Бергера в Казахстане.

Организатором вечера в Казгосфилармонии имени Жамбыла был чрезвычайный и полномочный посол Щвеции в Республике Казахстан Христиан Камилл. Он искренне поблагодарил молодого талантливого скрипача и композитора Ашима Унайбекова за превосходное исполнение сочинений Петерсона-Бергера в гармоничном ан-

самбле с аккомпаниатором Арманом Тлеубергеновым. Христиан Камилл лично пригласил Ашима Унайбекова принять участие в концерте, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений посольств Швеции и Финляндии с Республикой Казахстан и исполнить с симфоническим орестром театра «Астана Опера» Романс Петерсона-Бергера и пьесы финского композитора Яна Сибелиуса. Концерт состоится

3 июня на сцене «Астана Оперы».

Когда набирают творческую силу «люди-ренессансы», рядом расцветают бутоны неземной красоты – бутоны новых музыкальных деятелей.

Сейчас Ашим находится в «золотой середине» новой музыкальной волны. Зная его характер, предполагаю, что впереди у него светлые солнечные вершины.

Феликс Диордиев, музыковед

21 мая, в Камерном зале Казгосфилармонии имени Жамбыла состоится вечер инструментальной музыки с участием скрипача Ашима Унайбекова и пианиста Аскара Кульшарипова. В программе вечера прозвучат произведения Эдварда Грига, Леоша Яначека, Петра Чайковского и Эдуарда Элгара.