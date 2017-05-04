Галерея современного искусства Aspan Gallery представляет коллективную выставку центральноазиатских художников

Впервые на одной площадке можно увидеть работы известных казахстанских художников Елены Воробьевой и Бахыт Бубикановой, а также Валерия Руппеля из Кыргызстана. По отдельности они не раз принимали участие в крупнейших международных проектах, но впервые собрались вместе в одном арт-пространстве. Их работы представлены в зале EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants.

В своем творчестве художники обращаются к сюжетам повседневной жизни, акцентируют внимание зрителя на неприметных предметах быта и ритуалах.

Для Валерия Руппеля бытовые предметы становятся свидетелями ушедшей эпохи с ее несбывшимися надеждами. Елена Воробьева рассматривает окружающую действительность с точки зрения экзотики. В результате даже самые незначительные предметы обихода приобретают особый пафос. Бахыт Бубиканова трансформирует повседневность с помощью живописи. На первый взгляд ее работы кажутся абстрактными, но на самом деле являются приближенными, словно через увеличительное стекло, изображениями мелких деталей повседневности — архитектурных элементов или оборок платья.

Совместная экспозиция трех авторов называется «Сопротивление живописи», и это не случайно.

– Живопись всегда сопротивляется какому-то смысловому процессу. Однако при создании произведения всегда следует помнить, что, если не нагрузить работу смыслом, она будет пустой, но не следует и перегружать, иначе произведение может стать искусственным, – рассуждает Елена Воробьева.

Выставка продлится до 5 июня. Адрес комплекса Villa Boutiques & Restaurants: пр. Аль-Фараби, 140а. Вход свободный.

Елена СОКОЛОВА

Фото предоставлено организаторами