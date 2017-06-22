Соседский взгляд

Кыргызские живописцы демонстрируют в Алматы работы в разных жанрах и техниках

«Палитра Кыргызстана» – под таким названием проходит выставка в Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева.

На выставке экспонируются живописные полотна, графические листы, скульптура и работы прикладного искусства.

– Состав группы не формировался Союзом художников Кыргызстана или иной организацией, живописцы объединились сами, так как почувствовали, что в их работах много общего. Вместе с тем каждая картина – это индивидуальный взгляд художника на окружающую его действительность, его самобытный творческий почерк, – рассказала куратор выставки Актолкын Дауитова.

Так, народный художник КР Асаналы Бейшенов знакомит алматинцев с серией портретов, пейзажей.

– Его гармонично выстроенные полотна несут в себе глубокое внутреннее напряжение и отличаются изысканным образным и цветовым строем, – отметила куратор.

Еще один участник выставки – заслуженный деятель культуры КР Адылбек Байтереков в последние годы стал активно работать в области декоративно-прикладного искусства, развивая и углубляя эстетику восприятия традиционного материала – войлока.

Также на выставке представлены работы сторонников реалистической живописи – Кадыркула Орозматова и Джылдызбека Молдахматова.

– Молдахматов работает в различных жанрах, он автор тематических картин, портретов, формальных композиций. Его отличает свобода выбора тем и форм, – продолжает знакомить с творчеством кыргызских художников Актолкын Дауитова.

Эмоциональное солнечное восприятие жизни нашло отражение в работах Розы Джангарачевой, а картины Алмаза Кудайбергенова повествуют о преемственности поколений – героика и патриотизм перекликаются с историческим наследием предков.

Известный кыргызский живописец Мусабай Гульнара давно и плодотворно работает в станковой графике. Она смело экспериментирует с новыми материалами.

– Алыкул Биймырзаев – один из наиболее глубоких, ищущих мастеров графического цеха. Классическое образование позволяет ему свободно экспериментировать с различными материалами, помогающими ему создавать оригинальные листы, – поведала куратор.

Дополняют экспозицию скульптуры Дуйшена Жолчуева. Он работает в портретной и мелкой пластике, жанровой и сюжетной тематике. Его серия обнаженной натуры изысканна и представляет его с неожиданной стороны.

– Наверняка казахстанские зрители увидят в работах кыргызских художников много родного, ведь Казахстан и Кыргызстан связывают исторические корни, общность культур, – сказала куратор.

Актолкын Дауитова сделала акцент на том, что одна из важных сфер двусторонних отношений – культурно-гуманитарное сотрудничество, обогащающее искусство двух стран и способствующее укреплению отношений.



Юрий ЮРОВ

Фотографии картин предоставлены ГМИ имени А. Кастеева