Союзное творчество

В галерее «Улар» проходит выставка мастеров, вступивших в Союз художников Казахстана

В этом году ряды творческого союза пополнили двенадцать человек. Их работы представлены на групповой выставке. В зале можно увидеть портреты, пейзажи, натюрморты и разнообразные скульптуры.

Все художники – активные участники международных, республиканских, персональных и групповых городских выставок. Их произведения уже отмечены почетными грамотами, наградами и заняли достойное место в частных коллекциях поклонников искусства не только в Казахстане, но и за рубежом. Некоторые смогли поучаствовать, например, в выставке, посвященной 550-летию Казахского ханства.

При этом у каждого из свежепринятых в Союз художников РК мастеров свой стиль. Например, Венера Важитова выбрала поп-арт, связанный с авангардом. Окончив художественно-графический факультет КазНПУ имени Абая, девушка несколько лет проработала преподавателем в колледже строительства и менеджмента, а затем уехала в Турцию. Именно в Стамбуле, где прожила пять лет, она раскрылась как художник.

– В Турции мои картины очень ценились, их охотно приобретали иностранцы. Например, некоторые произведения уехали в Японию, – рассказывает девушка. – Мне кажется, что в Турции больше ценится современное искусство, чем у нас. Во всяком случае, пока. В Стамбуле я также проводила персональные выставки. Рада, что эти достижения помогли мне вступить в Союз художников Казахстана. Для меня это очень значимое событие.

У Венеры Важитовой большие планы на будущее. Так, весной следующего года ей предлагают устроить персональную выставку в Париже.

В Союз художников вступил и мастер кисти с многолетним стажем Максат Кантарбаев. Его пейзажи передают неповторимую красоту природы Казахстана, они наполнены любовью к родной стране.

– Мне нравится выезжать на природу, писать этюды, а потом превращать их в картины. Делаю это практически каждые выходные. Причем неважно, один или с друзьями, – говорит Максат Кантарбаев. – Красота природы меня завораживает и вдохновляет. Очень люблю бывать в горах. Что касается вступления в Союз художников Казахстана, то я мечтал об этом всю жизнь. Примером для меня был отец – талантливый художник, состоявший в рядах этой организации.

В целом искусствоведы и галеристы высоко оценивают уровень новых членов Союза художников РК.

– В последние годы требования для вступления в эту организацию смягчились. Однако, несмотря на это, приятно видеть профессио-

нализм и талант художников, – говорит директор галереи «Улар» Юрий Маркович. – Радует, что среди вновь вступивших много скульпторов. Это доказывает, что данное направление в искусстве Казахстана сегодня активно развивается.

Выставка продлится до

26 декабря. График работы галереи «Улар»: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.30, в субботу – с 10.00 до 18.00, Выходной – воскресенье.



Елена СОКОЛОВА

Фото предоставлены организаторами проекта