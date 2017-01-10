Созвездие премьер

Режиссер из Санкт-Петербурга Борис Павлович ставит спектакль в театре «АRТиШОК»

Работа в самом разгаре. Это сотрудничество стало возможным благодаря проекту Startup, объединяющему молодежные театральные программы Союза театральных деятелей России и предлагающему стипендии, гранты, лаборатории, творческие командировки и образовательные проекты.

В алматинском театре Борис Павлович ставит спектакль по пьесе молодого британского драматурга Ника Пейна «Созвездия». Это история об отношениях мужчины и женщины, которые развиваются на фоне бесконечно меняющихся миров. Она основана на теории струн – изотерическом понятии в физике, которое предполагает, что наша Вселенная многомерна и в ней существует бесконечное число пространственно-временных измерений.

– О пьесе «Созвездия» я услышал после ридинга в Петербурге, и мне показалось, что это очень интересно – объединить историю любви с квантовой физикой. Когда нужно было достаточно быстро принять решение, что ставить в Алматы, я предложил Галине Пьяновой эту пьесу, и ей текст понравился, – рассказывает Борис Павлович.

В пьесе Ника Пейна всего два действующих лица – мужчина и женщина. Однако по задумке режиссера в спектакле будут задействованы шесть актеров – Анастасия Тарасова, Виктория Мухамеджанова, Дмитрий Копылов, Куантай Абдимади, Мунира Думан и Нурсултан Мухамеджанов. Художник постановки – Антон Болкунов.

– Сотрудничество с известным режиссером из Санкт-Петербурга открывает для нашего театра большие перспективы. В частности, принять участие в московском фестивале «Арт-миграция», куда приглашают спектакли, поставленные московскими и петербургскими режиссерами за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, – говорит директор «ARTиШОКа» Анастасия Тарасова.

Ожидается, что премьера спектакля состоится 11 и 12 февраля. Тем временем на днях, 13, 14 и 15 января, в театре «АRТиШОК» состоится премьера еще одного спектакля. Речь идет о музыкальной комедии с элементами пантомимы «Новые имена», в основе которой лежит сценарий одноименного фильма Чарли Чаплина. Режиссером спектакля выступила Галина Пьянова.

Елена СОКОЛОВА