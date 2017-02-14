«Созвездия» во Вселенной

В театре «АRTиШОК» состоялась премьера спектакля о любви и квантовой физике

Поставил его режиссер из Санкт-Петербурга Борис Павлович, приехавший в Алматы в рамках сотрудничества «ARTиШОКа» с Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Спектакль стал первым совместным проектом. Он осуществлен при поддержке British Council Казахстан. И это не случайно, ведь в основе спектакля лежит пьеса британского драматурга Ника Пейна «Созвездия». Это история взаимоотношений молодой пары – космолога Мэриэн и пчеловода Роланда. Только особенность в том, что развивается она одновременно в трех параллельных мирах, показывая одну и ту же пару в нескольких вселенных, потому как время в квантовой физике – понятие условное. Для каждого человека существует множество сценариев судьбы, ведь каждый раз мы принимаем лишь одно из множества решений. А ведь могли принять иное решение, и, возможно, тогда жизнь сложилась бы иначе. Порой какая-то маленькая деталь может поменять все… И можно представить, что где-то в параллельном мире, где мы поступили бы иначе, все сложилось бы по-другому… Или осталось бы таким же. Узнать это не дано, но можно представить.

– Когда меня пригласили в «АRTиШОК», я вдруг вспомнил, что один хороший друг говорил мне об этой пьесе. Правда, сам я был в отъезде, когда в Питере проходила читка, но в итоге нашел это произведение, – рассказывает Борис Павлович. – Идея показалась мне любопытной. Это был уникальный эксперимент как для меня, так и для актеров театра. Мы ничего не поменяли. Просто взяли текст, в котором слева написано, кто говорит, а справа – что говорит, и воплотили его на сцене.

Декорации к спектаклю создал художник Антон Болкунов, которому удалось перестроить небольшой зал таким образом, чтобы в нем разместились три параллельные вселенные. Едва переступив порог, зрители попадают в иное измерение, расположенное где-то между небом и землей, где не существует времени и пространства.

В спектакле задействованы шесть актеров: Виктория Мухамеджанова, Мунира Думан, Анастасия Тарасова, Нурсултан Мухамеджанов, Дмитрий Копылов, Куантай Абдимади. Со сцены они рассказывают историю одной и той же пары. Судьба постоянно дает им право выбора, однако бесконечные варианты развития событий постепенно сужаются, пока не наступает смерть, которая означает конец всем поискам. Кстати, пьесу Ника Пейна ставили в Лондоне и на Бродвее. Показы проходили с большим успехом. В Казахстане же ее поставили впервые. Спектакль «Созвездия» на сцене «АRTиШОКа» можно увидеть 14 и 15 февраля. Дверь в параллельные миры открывается в 19.00.

Елена СОКОЛОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА