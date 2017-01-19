Спортивный интерес

Тема физической культуры – одна из ведущих в творчестве художников Казахстана

В дни Универсиады-2017 под эгидой Союза художников РК живописцы Алматы возьмут мольберты и пойдут на спортивные объекты, чтобы запечатлеть моменты ярчайшего спортивного события.

Таким образом они станут продолжателями традиций своих старших товарищей, плодотворно писавших на тему физической культуры и спорта.

Заведующая сектором живописи центра «Изобразительное искусство Казахстана» ГМИ имени А. Кастеева Гульнар Акишева отметила, что для авторов эта тема интересна благодаря динамизму, проявлению человеческого характера в напряженные моменты спортивной борьбы, стремлению преодолеть себя ради победы.

По мнению искусствоведа, оказываясь на трибунах, живописец, как и другие болельщики, становится соучастником, вдохновителем спортсменов на эффектное и успешное выступление. Отсюда особый праздничный настрой как самого спортивного события, так и творческого произведения, созданного по его мотивам.

Спектр работ отечественных художников на спортивную тематику самый разнообразный.



Часто живописцы писали на тему национальных игр, таких как кокпар, байга. Народный художник СССР Мухамедханафия Тельжанов и лауреат государственной премии Ерболат Толепбай изобразили кокпар, как монументально-эпическую картину из жизни народа, освещенную древними мифами и сказаниями.

Многие работы казахстанских живописцев посвящены летним и зимним видам спора, входящим в олимпийскую программу.

Каким был высокогорный каток «Медео» в середине 1950-х, уже тогда получивший международный статус и ставший самым быстрым льдом в мире, можно увидеть на полотне Абылхана Кастеева «Высокогорный каток «Медео» (1955). Сегодняшний алматинский трамплин, построенный по новейшим технологиям, можно сравнить с его первоначальный обликом – в 1968 году это спортивное сооружение изобразил Иван Остренко. Его работа называется «Большой трамплин».

Представитель авангардного искусства художник Сергей Калмыков часто в своем творчестве уходил в «иные миры», но даже его не оставила равнодушным спортивная тематика, и ради нее он был готов спуститься с небес на землю. Он написал ряд произведений, посвященных спортивной тематике. Среди них: «В плавательном бассейне» (1950), «Каток в Медео» (1954), «Скачки» (1960).

Урочище Медео с подъездной дорогой к стадиону, извилисто петляющей между горными склонами, заросшими елями, было одной из главных тем многих ландшафтных композиций народного художника РК Жанатая Шарденова.

Народного художника РК Алексея Степанова в спорте привлекала тема азарта, конкуренции за пальму первенства.

В числе его произведений – «Велосипедисты» (1964), «Горнолыжники» (1965), «На Чимбулаке» (1966), «Ватерполисты» (1972).

Полотно «Футболисты» (1935), написанное заслуженным деятелем искусств РСФСР Юрием Зайцевым, являет собой яркий пример произведений социалистического реализма со свойственным ему жизнеутверждающим настроением. В этой же стилистике созданы работы «Лыжники» (1958) Дмитрия Калачева, «Девушка с рапирой» (1962) Ивана Стадничука.

Спортивная тематика широко представлена и в произведениях казахстанских скульпторов. Отечественной классикой стали работы «На катке» (1959) Николая Журавлева, «Спортсменка» (1959) Петра Усачева, «Мальчик с обручем» (1977) Леонида Ядринцева.

– Эмоциональная наполненность образов передается за счет мимики, жестов участников соревнований, пластики их тела, в этих произведениях воспевается физическая и духовная красота спортсменов, – заключила Гульнар Акишева.



Юрий КАШТЕЛЮК

Фото произведений – Сергея ХОДАНОВА

Материал подготовлен совместно с ГМИ имени А. Кастеева