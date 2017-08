Star of Asia зажжётся над «Медеу»

19 и 20 августа праздничную программу Дня города откроет первый музыкальный фестиваль нового формата Star of Asia.

Международный фестиваль уникального формата Star of Asia, посвященный программной статье Главы государства «Рухани жанғыру», пройдет в эти выходные на ВСК «Медеу». Это крупнейшая музыкальная сцена на открытом воздухе, выступление артистов мирового уровня и сотни развлечений. Новый фестиваль континентального значения Star of Asia продолжит добрые традиции музыкального конкурса «Азия дауысы».

– Участниками фееричного праздника музыки станут лучшие исполнители современности в разных направлениях – от хип-хопа до RnB, инди-поп, электро и рока. Хедлайнерами выступят диджеи с мировым именем. Помимо концерта в ходе фестиваля будут проходить флешмобы и танцевальные баттлы в разных стилях, – отметили в оргкомитете.

Ожидается, что Star of Asia даст большой мультипликативный эффект. Учитывая количественный и качественный состав звезд, которые приедут в Алматы, фестиваль обещает стать новым культурным событием континентального значения, как «Сан-Ремо», «Славянский базар» или «Новая волна». Организаторы надеются, что фестиваль будет проходить ежегодно. Впервые на «Медеу» будет установлена сцена радиальной формы, что весьма сложно с технической точки зрения. Авторский проект осуществляется совместно с партнерами из Германии, России и Украины.

– Проведение Star of Asia приведет к росту туристского потока, повлечет высокий экономический эффект, поскольку в период проведения мероприятия активизируется деятельность всех объектов туристской индустрии, – добавили в акимате города. – Фестиваль станет самым ожидаемым музыкальным событием не только Казахстана, но и всего азиатского пространства, что также повысит узнаваемость Алматы в других странах.

Гостей фестиваля ждет выступление южнокорейской группы U­Kiss – лауреатов музыкальных наград Asia Song Festival, Chineese TOP Awards, певицы из Азербайджана Roya и многих других.

Билеты – в кассах Дворца Респуб­лики и ТРЦ Mega Alma-Ata. Начало в 19.00.

Для удобства зрителей в дни фестиваля будут курсировать специальные автобусные маршруты. Организаторы настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами общественного транспорта. Вместе с тем парковка для личного автотранспорта будет расширена.

Расписание автобусов 19, 20 августа:

Алматы – Медеу – с 16.00 до 18.30, точки сбора – перед Центральным стадионом и на пересечении

пр. Достык и ул. Курмангазы;

Медеу – Алматы – с 22.00 до 23.30.

Стоимость проезда – 150 тенге.

Организаторы также напомнили, что в условиях высокогорья температура воздуха опускается ниже городской отметки, в дни фестиваля возможны осадки и небольшой ветер. В этой связи для зрителей подготовлены дождевые плащи.