Старт выходных

Гид от «Вечерки» по неспортивной программе Универсиады и финальному январскому уик-энду

Выставка «История казахстанского спорта»

Экспозиция, представленная в Центральном государственном музее, приурочена к открытию XXVIII Всемирной зимней Универсиады. Выставка рассказывает об исторических вехах казахстанского спорта, начиная от его истоков – традиционных национальных видов спорта до современности. О хронологии событий, достижений и зажжения новых звездных имен повествуют два раздела – фотодокументальные материалы и вещевые экспонаты из коллекции фондов музея. Героями экспозиции стали легенды отечественного спорта, стоявшие у истоков его развития, – Гусман Косанов, Евгений Яровенко, Алжан Жармухамедов, Нелли Ким, Жаксылык Ушкемпиров, Шамиль Сериков и многие другие атлеты, прославившие Казахстан на мировой арене.

В представленных работах зрители проследят процесс развития отдельных видов спорта на примере достижений олимпийских чемпионов Казахстана, победителей Азиатских игр, чемпионатов мира и Европы. Выставка продлится два месяца – до 26 марта.

Дата и время: ежедневно с 10.00.

Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, 44).

Стоимость билетов: взрослый – 300 тенге, студенческий – 200 тенге, пенсионный – 150 тенге, школьный – 100 тенге, участникам ВОВ и детям дошкольного возраста – бесплатно.

Контакты: 264-26-80, csmrk.kz.

Квартирник Volta в Kazarian Art Center

За день до старта Всемирной зимней Универсиады, 28 января, в арт-пространстве Kazarian Art Center выступит французский струнный квартет Volta. Музыканты завершают серию совместных концертов с Жанией Аубакировой и выступят в эту субботу в Kazarian Art Center в особом формате «квартирника». Лауреаты международных конкурсов подготовили специальную музыкальную программу, а арт-центр – новую экспозицию в залах галереи. Мероприятие пройдет при поддержке Французского альянса Алматы.

Дата и время: 28 января в 16.00.

Место: галерея Kazarian Art Center

(ул. Станкевича, 59).

Вход свободный.

Контакты: +7-701-245-17-77.

Художественная выставка «Каллиграфия – поэзия линий»

Мастер каллиграфии, украсивший десятки мечетей по всему Казахстану, Асылбек Урынбасаров приглашает алматинцев и гостей города на свою первую персональную выставку. Экспозиция откроет свои двери 28 января в бизнес-центре Almaty Towers. Профессиональный каллиграф своими силами основал первую школу-студию арабской каллиграфии в стране. Художник обучался искусству в Египте и Турции. Мастер владеет пятью академическими стилями каллиграфии из шести, возрождая память о забытом казахском стиле «сиягет». Гости вернисажа смогут познакомиться с автором и поговорить о тонкостях работы, касающейся не только подготовки к выставке.

В воскресенье в 16.00 здесь начнется мастер-класс автора «Каллиграфия – геометрия души», затем гостей ждет чаепитие. Продлится выставка ровно месяц – до 28 февраля.

Дата и время: вернисаж 28 января

в 15.00, выставка доступна

ежедневно с 11.00.

Место: БЦ Almaty Towers, северная башня, 2-й этаж (ул. Байзакова, 280).

Вход свободный.

Контакты: +7-707-216-30-30.

Книгообмен Book Club Almaty

В канун открытия Универсиады-2017 литературный клуб Book Club Almaty приглашает любителей чтения на свой первый книгообмен, который пройдет 28 января в эспрессо-баре «Сова». Это отличный способ провести ревизию на полках домашней библиотеки и пополнить ее новинками абсолютно бесплатно. Участие в акции подарит вторую жизнь прочитанной литературе. Встреча книголюбов пройдет по правилам классического буккроссинга – можно принести любое количество книг и столько же получить взамен. Предпочтительные направления: классическая художественная и современная литература, книги для детей, учебники, книги о бизнесе и саморазвитии, научная фантастика. Книги могут быть на любом языке, главное условие – удовлетворительный внешний вид, страницы не должны быть порваны, сильно потрепаны или изрисованы.

Гостей книгообмена Book Club Almaty также ждут литературные викторины и лотерея с вкусными призами – пряниками ручной работы и шоколадом. В дальнейшем буккроссинг планируется проводить раз в квартал.

Дата и время: 28 января в 12.00.

Место: эспрессо-бар «Сова» (пр. Абылай хана, 113, уг. ул. Богенбай батыра).

Вход свободный.

Контакты: +7-707-171-37-70.

Концерт «Жемчужины Барокко» в ГАТОБ имени Абая

Государственный театр оперы и балета имени Абая приглашает на музыкальный вечер в рамках репертуара культурной программы Универсиады-2017. В программе концерта «Жемчужины Барокко», который пройдет 29 января, прозвучат произведения: К. Монтеверди, Г. Генделя, И. С. Баха, К. В. Глюка, Дж. Каччини, А. Скарлатти,

А. Вивальди, Дж. Дуранте, Дж. Бонон-

чини, Дж. Перголези. Ведущая вечера – Екатерина Ченцова, концертмейстеры – Асель Давлетьярова и Марина Омирбекова. В концерте принимает участие заслуженный деятель РК Дина Дютмагамбетова.

Дата и время: 29 января в 17.00.

Место: ГАТОБ имени Абая ( ул. Кабанбай батыра, 110).

Стоимость билетов – 1000 тенге.

Контакты: 272-79-34.

Школьные каникулы «Универсиада»

Провести вторые зимние каникулы с пользой и целиком посвятить их теме Универсиады предлагает детский лагерь «Вуаля!». В дни Студенческих игр школьников ждет особая программа, созданная специально к Универсиаде-2017. Проникнуться спортивным духом с 30 января по 8 февраля приглашает центр семейного отдыха Bloom Ville. Мальчишки и девчонки от 6 до 12 лет смогут сами почувствовать себя спортсменами – их ждут эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе, а также встречи с известными атлетами, тренерами и волонтерами. Старт программе даст тематический квест «Открытие Универсиады», который пройдет 30 января. Каждый последующий день будет посвящен изучению одного из зимних видов спорта. В расписание также вошли мастер-классы, экскурсии, походы в кино. Записаться можно как на всю программу, так и на отдельный день. Лагерь работает только в будние дни.

Дата и время: с 30 января по 8 февраля с 10.00 до 18.00.

Место: центр семейного отдыха Bloom Ville (ул. Тимирязева, 42/10).

Стоимость полной программы – 40 000 тенге, первые три дня – 5500 тенге.

Контакты: +7-701-798-86-08.

Турнир по доджболу к Универсиаде-2017

В стороне от главного спортивного события – Всемирных студенческих игр – не остался и крупнейший в Казахстане батутный парк Kango. В дни соревнований, с 30 января по 8 февраля, в спорткомплексе будут проходить ежедневные открытые турниры по доджболу. Доджбол – это аналог вышибалы, разница только в том, что под ногами игроков будет мягкое пружинящее покрытие. Цель та же – выбить соперника мячом. Победители каждого турнира получат приз – абонемент на 8 посещений батутного парка на всю команду. Каждый матч состоит из двух отборочных этапов и финала. Для участия необходимо собрать команду из трех игроков и оплатить сбор. Парк располагает батутами для взрослых и детей, здесь также можно заняться альпинизмом, пройти фитнес-классы по прыжкам и даже курсы ниндзя.

Дата и время: с 30 января по 8 февраля в 14.00.

Место: ТРЦ Mega Alma-Ata, 2-й этаж (ул. Розыбакиева, 247 А).

Стоимость участия – 3000 тенге за команду.

Контакты: +7-775-111-77-76.

Неделя детского кино

В дни школьных каникул, введенных в связи с проведением XXVIII Всемирной зимней Универсиады, кинотеатр «Цезарь» объявляет о старте детского киномарафона. В рамках Недели детского кино с 29 января по 5 февраля зрителей ждут лучшие фильмы и анимация из программы детского киноклуба «Другое кино».

Расписание показов:

29 января – «Песнь моря»

30 января – «Дорога домой»

31 января – «Мой сосед Тоторо»

1 февраля – «Бейб»

2 февраля – «Капитан Крюк»

3 февраля – «Джуманджи»

4 февраля – «Инопланетянин»

5 февраля – «Унесенные призраками»

Дата и время: с 29 января по 5 февраля, начало сеансов уточнять в кинотеатре.

Место: кинотеатр «Цезарь»

(ул. Фурманова, 50, уг. ул. Гоголя).

Стоимость билетов – взрослый – 800 тенге, детский – 500.

Контакты: 273-63-93.

Подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА