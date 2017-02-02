Юлианский календарь 1917 года полностью повторяет современный календарь на 2017 год

«А вы знаете, что в 2017 году можно пользоваться календарем на 1917 год? Совпадение? Не думаю!» – с таким напутствием отправился гулять по просторам Интернета удивительный раритет – календарь за 1917 год.

Документ столетней выдержки поставили на свои страницы уже десятки тысяч пользователей. «Интересное совпадение, главное, чтобы события тех лет не повторились», – написал один из поклонников старины.

Большинство из них удивляются совпадению, но при этом отмечают, что пользоваться таким календарем сейчас было бы неудобно.

«Даты церковных праздников в календаре отмечены по юлианскому календарю, а мы живем по григорианскому. Так, Рождество в то время праздновали 25–27 декабря, Крещение – 6 января, а Покров – 1 октября» – пишет другой пользователь.

Надо отметить, что дни недели на этом календаре, как это принято сейчас во многих странах мира, начинаются с воскресенья.



Абай КЕЛЕСОВ