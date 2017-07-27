Стреляют… и борются

Стреляют…

В Астане в период с 11–13 августа на ипподроме «Казанат» пройдет международный турнир по жамбы ату «Алтын жебе». Планируется участие более 50 спортсменов из 25 зарубежных стран мира. Жамбы ату – один из наиболее популярных национальных видов спорта не только в Казахстане, но и в других странах. Это национальная спортивная игра, где испытываются ловкость и меткость участников жамбы ату. В 2013 году в Астане создана Международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов, которая занимается и развитием жамбы ату в мире. В нее вошли Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Азербайджан, Венгрия, Кыргызстан. Штаб-квартира ассоциации находится в г. Астане.

…и борются

16–18 августа 2017 года на ипподроме «Казанат» в городе Астане пройдет Кубок мира по аударыспаку. Планируется участие более 60 спортсменов из 15 зарубежных стран мира.

Аударыспак – один из наиболее популярных национальных видов спорта в Казахстане, который распространен не только у нас в стране. Национальная спортивная игра, где испытываются ловкость, сила, смелость, удаль участников. Данный вид спорта получает все большее распространение не только в странах Центральной и Средней Азии, но и во всем мире. В 2014 году в Астане был проведен І открытый чемпионат Азии по аударыспаку с участием спортсменов из 11 стран Азии и Европы.

В Кубке мира примут участие чемпионы Азии и международных турниров: Косалиев Биржан, Избасаров Сырым, Жамалиев Туймебек, Байгонов Ерназар (Казахстан) и другие.

Азат АЛТЫБАЕВ