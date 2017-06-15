«Султан бейбарс»

Культурная программа

Гастроли казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова.



Султан аз-Захир Рукн ад-Дин Бейбарс (1223–1277 гг.), оставшись в десятилетнем возрасте сиротой, был пленен и продан в рабство, но благодаря своим личным качествам за короткое время сделал стремительную военную карьеру и стал прославленным полководцем. Впоследствии, заняв трон правителя, посвятил свою жизнь становлению и процветанию могущественного государства. Достигнув всех высот и славы на чужбине, в тайниках души он сохранял память о родных кыпчакских степях, вызывающих щемящие ностальгические чувства по Родине... И это стало лейтмотивом всего спектакля. Быть может, не зря гласит народная пословица: «Чем быть султаном в чужой стране, лучше быть подмёткой в своей»…

Место: театр «Астана Балет»

Дата: 18 июня

Время: 19.00

Концерт Государственного струнного квартета им Г. Жубановой

Основателем творческого коллектива является его художественный руководитель, лауреат республиканских, международных конкурсов Ернар Мынтаев.

Государственный квартет считается одним из лучших камерных ансамблей Казахстана, его отличает высокое исполнительское мастерство, виртуозная техника игры, красота звука, тонкое чувство стиля и ансамблевая культура. В репертуаре квартета большое количество мировой классической музыки и произведений казахстанских композиторов. Коллектив является лауреатом многих престижных международных конкурсов и фестивалей.

Место: Театр «Астана Опера» (камерный зал)

Дата: 16 июня

Время: 19.00