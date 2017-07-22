Свободные художники

Взрослые ученики изостудии «Импульс»

В центральном выставочном зале Государственного музея искусств представили свои работы взрослые ученики изостудии «Импульс».

В экспозиции представлены самые разные работы: графика, живопись, прикладное искусство. Особый интерес вызывают яркие живописные и очень аппетитные натюрморты. При этом у каждой картины свое настроение, но сразу видно, что все произведения написаны с душой. Еще бы, ведь все участники выставки захотели стать художниками по зову души. Для многих из них это была многолетняя мечта, на осуществление которой не хватало времени. И вот, наконец свершилось. Мечта стала реальностью.

Поздравить учеников изостудии с этим знаменательным событием пришли многочисленные друзья и родственники.

Все представленные в групповой экспозиции работы созданы учениками изостудии за последний год под руководством известного казахстанского художника, участника городских, международных и республиканских выставок Галыма Оспанова.

– Желание научиться передавать свои впечатления от окружающего мира с помощью изобразительных средств, поделиться своим эмоциональным состоянием привело в студию людей разных профессий – врачей, экономистов, юристов, педагогов. Г лавное, что каждый из них с большой радостью и интересом открывает для себя что-то новое, увлекательное. Всех моих учеников объединяет любовь к искусству, они очень талантливые и трудолюбивые ученики, – сказал художник.

В свою очередь руководитель центрального выставочного зала Алтынжан Хожамуратова отметила, что каждая из работ интересна своим композиционным и колористическим решением и передает творческую индивидуальность и смелость в освоении основ изобразительного искусства.

Посетить выставку учеников изостудии «импульс» можно в любой день, кроме понедельника, с 10.00 до 19.00.

Елена СОКОЛОВА