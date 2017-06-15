Такая жизнь

Персональная выставка художника Кармине Барбаро

В салоне итальянской мебели Italy House открылась персональная выставка художника Кармине Барбаро «Мой дом – Казахстан Италия».

Кармине Барбаро около 25 лет проживает в Алматы, он член Союза художников РК и объединения генуэзских художников, профессор, директор образовательного центра «Италия» и председатель комитета «Данте Алигьери» в Алматы, имеет звание «Заслуженный кавалер Звезды Италии». Работает он в области станковой и монументальной живописи, графике, скульптуре, является участником целого ряда выставок и других художественных проектов. О жизни и творчестве Кармине Барбаро «Вечерка» писала в прошлые годы (см. «Наш человек из Сицилии» от 6.08.2015 г. и «Художник нам изобразил…» от 24.11.2015 г.).

На выставке представлено около пятидесяти живописных полотен и графических работ, свидетельствующих о творчестве автора, пребывающего в поисках своего совершенного героя и художественного образа. Здесь можно увидеть уже знакомые по прошлым экспозициям работы автора и совсем свежие. К последним относятся «Попугаи», «МММ… Италия», «Из Сицилии», «Овощной натюрморт» и серия миниатюрных картин, посвященных людям разных профессий. Среди них кузнец, дворник, повар, продавец овощей на рынке, дорожный полицейский, певица, футболист.

Есть в экспозиции и натюрморты, и пейзажи, и бытовой жанр. Тут и мужчина, поедающий итальянскую пасту, и сельская труженица, которая доит корову. Серия работ посвящена казахской нацио-

нальной тематике с юртами, женщинами в кимешеках – белых головных уборах с отверстиями для лица, колыбелью – бесік, лошадьми, степью, горами.

«Казахстанская тематика все больше и больше привлекает Кармине, – пишет о художнике искусствовед Мария Копелиович, – и он в последние годы посвящает ей много времени. Картины «Остановись и слушай», «Муж и жена. Нарынкол», «Зов пастуха», «Колыбельная», «Под небом Казахстана», «Наурыз», «Несчастливая невеста», «Шаман», «Петроглифы Тамгалы» рассказывают о пристальном и внимательном изучении художником обычаев и обрядов казахов. В его картинах органично переплетаются элементы старого быта с новыми компонентами жизненного уклада народа».

По словам супруги автора Шарбат Барбаро, главный аспект творчества Кармине – его стремление к человечности в искусстве. Вся его эстетика, тематика, задачи построены на этом желании максимально приблизиться к абсурдности, нелогичности, красоте или, напротив, обыденности жизни. Каждая из картин Кармине Барбаро – свидетельство собственной или чужой жизни, которая может пройти незамеченной без взгляда со стороны. Открывая сюжет во всей его неожиданности, он превращает его в пространстве холста в историю или легенду. Приближая зрителя к самым простым вещам, он сталкивает их с моментом превращения, как будто говорит: смотрите – вот вы и вот событие, и оно необыкновенно в самом факте своей неповторимости.

«Я не пишу концепций, не открываю новых арт-направлений, – говорит о своем творчестве Кармине Барбаро, – я просто пишу эту жизнь, какой ее вижу, как ее чувствую… Каждый в искусстве выбирает свой путь».



Выставка продлится до 18 июня по адресу: ул. Ходжанова, 92, уг. пр. Аль-Фараби, ЖК «Байтерек», Italy House. Вход свободный. Тел.: +7 (727) 315-54-55, + 7-777-243-11-30.

Индира САТБАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА