Казахстанская поэтесса Римма Артемьева победила в международном литературном конкурсе «Родной дом»

Казахстанская поэтесса Римма Артемьева победила в международном литературном конкурсе «Родной дом», учредителями которого являются Союз писателей Беларуси и издательский дом «Звязда».

Проект задумывался как тематический, причем тема конкурса бралась в самом широком понимании – квартира, улица, страна, вся планета Земля, прошлое, будущее, настоящее. Словом, все, что у человека ассоциируется с Родиной и домом. Единственным жанровым ограничением явилась фантастика, поэтому на конкурс допускались работы реалистического плана.

В международном литературном конкурсе «Родной дом», который проводился на интернет-площадке «Созвучия» весной и летом прошлого года, приняли участие около трехсот авторов из республик бывшего СССР, а также из Израиля, Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши. Большинство текстов написано на русском языке, и наиболее широко представлен стихотворный жанр.

По итогам конкурса победителем в номинации «Художественная проза» стал азербайджанский писатель Камран Назирли с рассказом «Посмертные воспоминания». В номинации «Документальная проза» первое место досталось российскому писателю Вячеславу Лобанову с жизненными зарисовками «Чердак забытых вещей». В номинации «Поэзия» званиями лауреатов отметили сразу двух участников: нашу соотечественницу Римму Артемьеву со стихотворением «Есть прекрасная Родина – Русский язык!» и Алену Папко из Беларуси с произведением «Маме».

В сочинении Риммы Альбертовны есть такие строки:

…И цветными созвучьями рифмы горят,

Там узоры хранят первозданное слово.

Как искусно не прост ее пышный наряд!

А любовь и добро – ее сути основа...

К слову, стихотворение Риммы Артемьевой вошло также и в ее подборку в антологии поэзии «Мәңгілік елім менің – Вечная страна моя», посвященной 25-летию Независимости Казахстана и презентованную в Астане в декабре минувшего года, а в Алматы – 18 января. Кстати, на днях подборку Риммы Артемьевой из антологии опубликовали на «Созвучии», с произведениями поэтессы можно ознакомиться по ссылке http://sozvuchie.by/news/2017-01-25-6.

Римма Артемьева – казахстанский поэт, прозаик, член Союза писателей Казахстана и Союза журналистов РК. Ее стихи переведены на казахский, английский, литовский языки. Автор коллективного сборника «Три поколения женщин» (2001 г.), поэтических книг «Странница» (2002 г.), «Прикосновения» (2005 г.), сборника стихов и прозы «Благодарю за дружбу Вас…» (2008 г.),

поэтического сборника «Ритмы тишины» (Избранное, 2010 г.). Один из авторов третьего тома (поэзия) и четвертого тома (эссе) антологии «Независимый Казахстан: антология современной литературы» (Москва, 2013–2014 гг.), а также раритетного издания «Алматы – любимый город» (2014 г.).

Индира САТБАЕВА

Фото из личного архива Риммы Артемьевой