«Танго длиною в жизнь»

Так называется концерт группы «Форте-трио».

Все музыканты Государственного трио Республики Казахстан «Форте-трио» в составе Еркебулана Сапарбаева (скрипка), Мурата Нарбекова (виолончель), Тимура Урманчеева (фортепиано) – известные инструменталисты, лауреаты международных конкурсов. Репертуар коллектива чрезвычайно богат и включает произведения различных стилей и направлений – от барокко до джаза. Создавая свои исполнительские интерпретации, трио покоряет сердца искушенных ценителей классической музыки. Особое место в творчестве коллектива занимает казахская народная музыка и произведения композиторов Казахстана.

Музыканты также выступают в ансамбле с оркестром, с различными солистами – инструменталистами и певцами.

Государственное трио – участник многих международных фестивалей, коллектив неоднократно представлял Казахстан на самых престижных концертных площадках Европы и Азии.

В концертной программе произведения в танцевальных жанрах

А. Пьяццоллы, Н. Рота, И. Брамса, М. де Фальи, П. Чайковского, А. Хачатуряна и других композиторов.

Концерт состоится в камерном зале театра «Астана Опера» 14 июня. Начало в19.00.

Тем временем в рамках EXPO в столице пройдет Республиканский конкурс традиционных исполнителей им. Курмангазы.

Основной целью конкурса является повышение мастерства талантливой молодежи, пропаганда богатого культурного музыкального наследия казахского народа, увековечивание имени выдающегося композитора, легендарного казахского народного музыканта, домбриста Курмангазы Сагырбайулы, передача его наследия последующим поколениям. Два отборочных тура пройдут в зале Жамбыла Казахского национального университета искусств. Церемония награждения лауреатов и гала-концерт состоятся в национальном культурном центре «Этноаул».

Конкурс пройдет в органном зале КазНУИ 12–15 июня. В Национально-культурном комплексе «Этноауыл» 16 июня состоится гала-концерт. Начало в 19.00.

Азат АЛТЫБАЕВ