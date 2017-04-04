Театр, Концерт, Выставки, Акция

Театр

Сегодня в 19.30 в кинотеатре Kinopark 11 Esentai состоится кинопоказ спектакля «Святая Иоанна», в основе которого лежит классическая пьеса Бернарда Шоу о Жанне Д’Арк. Главную роль исполняет Джема Артертон. Спектакль будет идти на английском языке с русскими субтитрами. Хронометраж – 4 часа.

Адрес кинотеатра: пр. Аль-Фараби, 77/8. начало показа в 19.30.

Концерт

В Metro Centre 7 апреля состоится концерт легендарной группы «Браво». Коллектив представит публике специальную программу «Бравоспектива», в которую войдут как бессмертные хиты, так и редко исполняемые песни. А таких песен за тридцатилетнюю историю группы скопилось множество, поэтому музыканты обещают почти 2,5-часовой концерт.

Адрес Metro Centre: улица Жандосова, 2. Начало в 20.00. Стоимость билетов: от 5000 до 12 000 тенге.

Выставка

На территории выставочного центра «Атакент», в павильоне № 9, с 6 по 8 апреля пройдет книжная и полиграфическая выставка «По Великому Шелковому пути». В рамках события будут проходить встречи с казахстанскими писателями, презентации книжных новинок.

Выставочный центр «Атакент» расположен по адресу: ул. Тимирязева, 42, павильон № 9. Часы работы выставки: с 11.00 до 16.00. Вход свободный.

***

С 7 апреля по 10 мая в галерее «Улар» пройдет персональная выставка художника Евгения Фридлина «Голландский маршрут». Е. Фридлин принимал участие не только в крупнейших выставках в Казахстане, но и в международных проектах. В частности, в прошлом году он представил свои работы на крупной ярмарке в городе Роттердам и получил хорошую оценку своего творчества, что подтолкнуло его к созданию новой серии работ. В текущем году он планирует принять участие в арт-ярмарке в Амстердаме. Пока же все желающие могут увидеть его новые работы на персональной выставке в Алматы.

Адрес галереи «Улар»: ул. Панфилова, 92. Ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Акция

В ТРЦ Mega park в ночь с 7 на 8 апреля пройдет ночь скидок. Посетителей ожидают скидки до 80 процентов, а также розыгрыш ценных призов. Акция начнется в 20.00 и продлится до 2.00.

Торгово-развлекательный центр Mega park расположен по адресу: пр. Сейфуллина, 483.