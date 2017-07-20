Театр размышлений

Второй в своей истории сезон ЛТЕ завершил спектаклем «Моцарт и Сальери»

Режиссер Игорь Ермашов подошел к постановке пушкинской «маленькой трагедии» не тривиально. Когда открылся занавес, зрители не увидели двух хрестоматийных персонажей в париках. Пред публикой предстала алматинская семья, в которой муж-режиссер витает в творческих облаках, а жена вынуждена взвалить на себя все хозяйство. А тут еще родственники, как всегда, «вовремя» пожаловали на чай.

Но неожиданно всех завлекли рассуждения хозяина дома о том, убивал ли Сальери Моцарта или нет, совместны ли гений и злодейство. И произошло некое перевоплощение – герои спектакля забыли о своих будничных проблемах и стали говорить о высоком. В некотором смысле такой драматургический ход напомнил пьесу Людмилы Петрушевской «Чинзано», когда купленное в магазине дешевое вино позволило персонажам, у которых по действию пьесы совсем не все в порядке в жизни, возвыситься над своими проблемами, переступить будни и на какое-то время переродиться, побеседовать о духовном.

Только вместо дешевого вина источником вдохновения для действующих лиц постановки театра Игоря Ермашова стала, казалось бы, расхожая, но весьма увлекательная тема.

Персонажи пьесы театра ЛТЕ рассуждают о гении и злодействе весьма обоснованно, взвешенно, становится ясно, что герои, которых заел быт, являются алматинской интеллигенцией, они начитаны и эрудированны. Они настолько увлеклись этой темой, что стали разыгрывать сценки из жизни Сальери и Пушкина.

Собственно говоря, герои пьесы как люди начитанные прекрасно знали, что Сальери не убивал своего коллегу. Сальери был очень успешен, его произведения были необыкновенно востребованы, не было престижного театра в Европе, где не звучала бы его музыка. В частности, оперой Сальери «Признанная Европа» открывался театр «Ла Скала». Кроме того, Сальери был именитым педагогом и в некотором смысле даже считался наставником Моцарта. Все это, как отметили герои спектакля театра ЛТЕ, красноречиво свидетельствует о том, что у Сальери не было мотива убивать Моцарта.

Персонажи спектакля задаются еще одним вопросом: почему же тогда Пушкин, который, скорее всего, знал, что история с отравлением – это миф, взял за основу сюжет, где Сальери повинен в смерти Моцарта.

В качестве ответа на этот вопрос герои спектакля выбрали версию о том, что история о Моцарте и Сальери была популярна на балах, проходивших в двух столицах – Петербурге и Москве, поэтому Пушкин увлекся ею и на ее примере решил пуститься в рассуждения о гении и злодействе. А собственно сама история в «маленькой трагедии» об убийстве одного композитора другим была вторичной и служила всего лишь драматургической оболочкой.

Напомним, аббревиатура ЛТЕ расшифровывается как Любительский театр Ермашова, это творческая лаборатория, в которую может прийти любой желающий вне зависимости от возраста и рода занятий. И, судя по всему, студийцы делают успехи, ощущается их интерес к сценическому искусству, они стараются входить в образы, справляются со сложной режиссерской задачей, где в течение спектакля нужно исполнять роли представителей разных эпох. Хотелось бы отметить Далера Иргашева, который играет сразу три роли – молодого человека из нашего времени, Пушкина и Моцарта. В процессе подготовки к роли он смог уловить черты, роднившие Моцарта и Пушкина, а именно легкость в движениях и голосе и, конечно же, их необыкновенную творческую одаренность.

В спектакле также заняты Серик Жиенбеков, Наталья Лукьянова и Жулдыз Бозбаева. Это творческий актив театра. Возможно, в каком-то смысле актеры играют самих себя – увлечение театром помогает им переключиться с будничных дел на творчество. Чувствуется, что актеры творчески растут от постановки к постановке.

Как ранее нам рассказывал Игорь Ермашов, в театре ЛТЕ стараются не только учить студийцев актерскому мастерству, основам сценического движения и сценической речи, но и знакомят их с лучшими образцами драматургии, в студии проходят беседы о театре Шекспира, русском театре, театральной эстетике дальнего зарубежья. И у такого образовательного процесса есть плоды – зрители приходят в театр.

Хочется пожелать этой творческой лаборатории ярких постановок в новом театральном сезоне.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА