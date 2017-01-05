Театральный роман

Заслуженный артист РК Мурат Ахманов отмечает 40-летие творческой деятельности

Режиссер ТЮЗа имени Мусрепова, заслуженный артист РК Мурат Ахманов отмечает 40-летие творческой деятельности. Он разноплановый мастер сцены, работает как с детским репертуаром, так и с постановками для взрослого зрителя.

– Вы вышли на профессиональную сцену в 17 лет. Как получилось, что ваша карьера началась в столь раннем возрасте?

– Здесь нет ничего удивительного. В 17 лет я получил диплом Алма-Атинского хореографического училища, так что это традиционный возраст, когда танцовщики начинают профессиональную карьеру. А в мир танца я попал благодаря Шаре Жиенкуловой – директору хореографического училища. Она со своими коллегами ездила по аулам и отбирала способных детей. Отбор, к слову, был тщательный – смотрели на телосложение, проверяли музыкальность и так далее.

– А у вас было желание ехать в Алма-Ату и учиться танцу?

– Было, потому что я с малых лет знал, что такое искусство. К нам в аул, расположенный в районе Чарынского каньона, регулярно приезжали артисты драматических театров, хореографических коллективов. Они выступали в добротном сельском клубе. Я рос в многодетной семье, не было возможности всем купить билеты, поэтому мы помогали артистам разгружать реквизит, а они за это нас пускали на спектакли.

Меня словно магнитом тянуло в этот клуб, возможно, уже тогда чувствовал, что сцена – это мое. Я приходил рано, задолго до начала спектакля, видел, как актеры гримируются, репетируют, таким образом, мне посчастливилось наблюдать за процессом перевоплощения.

– Вам пригодились эти наблюдения?

– Я могу с уверенностью сказать, что – да, пригодились. Это были первые уроки профессионализма.

– В училище преподавали актерское мастерство?

– Этот предмет вела именитая балерина Сара Кушербаева. Она научила нас погружаться в образ, осмысливать его, наполнять роль творческим содержанием. После окончания училища я поступил в государственный ансамбль песни и танца, ныне это коллектив «Салтанат». Исполнял много сольных партий, моими героями были представители разных национальностей, нужно было очень быстро вникать в образ – пять минут назад ты украинец, а сейчас русский или кавказец.

– Как не запутаться в такой карусели?

– В одном концерте было 12 танцев, иногда давали по три концерта в день, поэтому здесь была важна не только хореографическая сноровка, но и актерская. Нужно отметить, что погружаться в образ помогала и музыка – в ней заложен характер народа. Поэтому сейчас, когда я занимаюсь режиссурой, для создания атмосферы использую музыку.

– Почему вы решили стать драматическим артистом?

– Наш хореографический интернат находился в одном здании с актерским общежитием. Мы тесно общались с будущими актерами, они нас приглашали на репетиции. И мне это было интересно. Я понимал, что если использовать хореографические навыки в актерском искусстве, то это позволит создавать многоплановые образы.

В конце семидесятых был открыт театрально-художественный институт, и я поступил на актерское отделение. Моими педагогами были Аскар Токпанов, Идрис Ногайбаев. Благо­даря своим наставникам я получил актерское образование высокого уровня.

– С каких ролей началась ваша актерская карьера?

– Я был направлен в Талды-Курганский областной драматический театр. Играл Валиханова, Бауыржана Момышулы, другие роли.

– Серьезные герои. Скажите, а как вы готовились к роли Валиханова, ведь о нем, в отличие, например, от Момышулы, осталось крайне мало визуальной информации, только несколько фотографий?

– Я шел от его биографии, и здесь мне помогла хореографическая подготовка. Мы знаем, что Валиханов окончил кадетский корпус, а все кадеты учились танцевать, они были подтянутыми, одетыми с иголочки. От этого я и оттолкнулся в работе над образом.

– А как вы пришли к режиссуре?

– Я задумался о режиссерской профессии благодаря Байтену Омарову. Сегодня он возглавляет театр «Жас сахна», а тогда Байтен Валиханович был главным режиссером в Талдыкорганском областном драматическом театре, где я начинал актерскую карьеру. Он меня заразил режиссурой, мне нравилось смотреть, как он работает с актерами, как выстраивает мизансцены, как внимательно он относится к деталям.

Я вновь стал студентом, пришел в родной вуз, только тогда уже он назывался институтом театра и кино.

Я понял, что и в режиссуре будет к месту моя хореографическая подготовка. И не ошибся. Хореография мне помогает в композиционном решении спектакля, в подборе музыки, в постановке батальных сцен – будучи еще студентом хореографического училища, я был в восторге от того, как поставлены батальные сцены в балете «Спартак».

– Насколько я знаю, режиссеры делятся на две категории. Одни ставят перед актером задачу, а уже воплощать образ актер должен сам. Другие же меньше говорят, а больше показывают, как нужно сыграть. Вы из каких режиссеров?

– Станиславский показывал, как нужно играть, Мейерхольд мог несколько часов проигрывать перед актерами все роли. И это приносило плоды. Но, в принципе, и Станиславский, и Мейерхольд подчеркивали, что все зависит от индивидуальности актера.

Есть актеры, имеющие дарование быстро перенимать, – таким нужно показать, а другие способны сами развить образ, ведь кто, как не сам актер, знает о своей роли больше всего. Готовясь к роли, артист начинает изучать литературу, он знакомится с эпохой, в которой происходит действие, и задача режиссера – стимулировать актера к этим творческим поискам.

– А как актеров заинтересовать будущей постановкой, ролью?

– В первую очередь нужно выбрать спектакль, понять, что этим спектаклем ты сегодня как режиссер хочешь сказать зрителю. Следующий этап – работа над режиссерским замыслом, концепцией постановки. И еще, планируя постановку, нужно проанализировать – есть ли в театре актеры, готовые воплотить режиссерскую задачу. Иными словами, ставя «Гамлета», ищи актера, способного сыграть эту роль. А если в труппе такого нет, то и ставить не нужно.

И вот когда все это режиссер обдумает, он собирает актерский состав. Перед читкой пьесы в своем вводном слове он, как командир, стремится повести актеров за собой, говорит об актуальности спектакля, проводит параллели с сегодняшним днем. И уже после этого начинается работа.

Например, я ставил со студентами «Ричарда III», и в процессе этой работы сами студенты стали искать в этом произведении моменты, которые бы перекликались с сегодняшним днем. Они приносили газеты, анализировали сюжеты статей и говорили мне о том, как все это напоминает эпизоды из пьесы. Сюжет захватил актеров, они включились в работу.

– Молодые актеры читают книги?

– По Станиславскому работа с литературой – это неотъемлемая часть творческого поиска. Читающие актеры не редкость, но есть и другие драматические артисты, они считают, что им достаточно просто ознакомиться с содержанием, навести справки в Интернете, и все. Да, они пластичны, многое умеют, но не способны пойти в профессии так далеко, как Смоктуновский, Ульянов, Молдабеков.

– А каков сегодняшний зритель в плане культурного развития?

– Раньше охват гастролями был очень широкий, я уже рассказывал о том, что в аул, где я провел детство, постоянно приезжали театры, сейчас в лучшем случае мы приезжаем в областные центры. То есть в маленьких городах, в поселках, особенно отдаленных, люди не имеют возможности познать театральный мир. В аулах мы теряем зрителя. В лучшем положении – пригороды Алматы, села, расположенные неподалеку от мегаполиса. Для жителей этих районов организовываются коллективные выезды в театр. К слову, сегодня даже алматинская молодежь посещает наш театр коллективно – со школами, колледжами, вузами. Самостоятельно покупает билеты небольшое количество зрителей.

Нужно возродить старые проверенные схемы, когда в театре был штат педагогов, они работали со школами, рекламировали спектакли, после похода детей в театр приглашали в классы актеров, режиссеров, театроведов для обсуждения спектаклей.

И театральную критику нужно возрождать. Некоторые критики даже не удосуживаются прочитать или перечитать пьесу перед тем, как идти на премьеру, судят о спектакле после генерального прогона или первого показа, а между тем Белинский считал, что спектакль можно анализировать после 10-го показа, только тогда в постановке все складывается (или не складывается).

– Алматы сохраняет статус театрального города?

– Пожалуй, да. Открывается много подвальных театров, это неплохая альтернатива академическим коллективам, но здесь есть обратная сторона медали: у камерных театров маленькие возможности, проблемы с финансированием, поэтому не всегда есть разнообразие в репертуаре. Нужно развивать меценатство, создавать законодательную базу, чтобы предпринимателям было выгодно спонсировать театры, тогда независимые коллективы смогут развиваться.



Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Юрия ВЫБЛОВА

и Юлии ЖОРОВОЙ