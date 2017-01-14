Теплые зимние выходные

Гид от «Вечерки»: где отметить Старый Новый год, Всемирный день снега и просто отдохнуть с пользой

Театральный фестиваль Theatre HD: спектакль «Любовь издалека»

Алматинцы продолжают знакомиться с лучшими спектаклями крупнейших театров мира через кино. С 4 по 31 января в рамках проекта «Зимний театральный фестиваль Theatre HD» на больших экранах Kinopark-11 Esentai можно увидеть трансляцию самых известных постановок со сцен лучших театров с мировым именем. Это Королевский национальный театр и Шекспировский театр «Глобус» в Лондоне, «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке, Большой театр в Москве и многие другие. Миссия проекта – дать возможность каждому увидеть шедевры мирового театрального искусства.

Ближайшая трансляция ждет алматинцев в субботу, 14 января. Зрителям покажут постановку театра The Metropolitan Opera «Любовь издалека». В основе – подлинная, хоть и похожая на сказку история принца де Блаи, трубадура XII века Жофре Рюделя. Театральная премьера состоялась в декабре прошлого года. Кинотрансляция идет на французском языке с русскими субтитрами.

Дата и время: 14 января в 15.00.

Место: Kinopark-11 в ТРЦ Esentai Mall (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Стоимость билетов – 4000 тенге.

Контакты: 7-702-000-60-68.

Прощальная вечеринка с ярмаркой Villa Christmas Market

Один из лучших сценариев для празднования Старого Нового года предложит многофункциональный комплекс VILLA Boutiques & Restaurants. Алматинцы приглашаются поучаствовать в проводах многодневного марафона праздников Villa Happy Days, в том числе новогодней ярмарки. Гостям представится последняя возможность посетить рождественские домики Villa Christmas Market, где можно найти десятки вариантов оригинальных и доступных подарков. Также в программе: три серии детского мастер-класса по рисованию цветным песком, файер-шоу, ростовые куклы, конкурсы, музыка и многое другое.

Финальным этот уик-энд будет и для фотовыставки Владимира Бабкина, которую можно посетить в арт-пространстве «Куб» только до субботы включительно. А вот расположенный на территории комплекса ледовый каток не закроется вплоть до конца месяца.

Вход на ярмарку, мастер-класс и фотовыставку – свободный, стоимость билета на каток – 1000 тенге, прокат коньков – 1500 тенге за сеанс.

Дата и время: проводы Villa Christmas Market – 15 января с 12.00.

Место: многофункциональный комплекс VILLA Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби, 140а).

Контакты: 315-88-77.

День рождения скандинавской ходьбы в Алматы

Первые занятия для алматинцев школа скандинавской ходьбы «Евразия» провела ровно два года назад. За это время освоили технику северной ходьбы и ощутили пользу от нее свыше двух тысяч жителей нашего города, и число новичков растет с каждым днем. В воскресенье, 15 января, школа празднует свой алматинский день рождения в Ботаническом саду и дарит бесплатное занятие всем желающим. Инструкторы подчеркивают, что скандинавская ходьба задействует 90 процентов мышц всего тела, нормализует уровень сахара в крови, улучшает настроение. Участники освоят три основных шага, научатся правильно разминаться и делать растяжку.

Кроме того, гости смогут бесплатно прогуляться по саду, а после угоститься вкусным и полезным обедом. Еще один бонус – подарок каждому участнику. Для планирования количества инвентаря, питания и подарков необходима регистрация.

Дата и время: 15 января в 11.00.

Место: Ботанический сад.

Вход свободный.

Контакты для регистрации: goo.gl/forms/UV1Nd4xrYrWKmq0g1.

Показ коллекции одежды из войлока «Руно» и мастер-класс по войлоковалянию

В эту субботу, 14 января, посетители Kazarian Art Center станут участниками культурного события нового формата. Формат включает в себя выставку, шоу, дефиле, инсталляции и джемсейшн, то есть совместную импровизацию на заданную тему. Известный мастер работы с войлоком Татьяна Пугачева представит свою новую коллекцию одежды и аксессуаров из самого экологичного зимнего материала в единственном экземпляре: пальто, платья, туники, палантины, шляпы. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по технике войлоковаляния – каждый создаст свое неповторимое произведение.

Дата и время: 14 января в 16.00.

Место: галерея Kazarian Art Center (ул. Станкевича, 59,

уг. ул. Буденного).

Стоимость участия в мастер-классе – 5000 тенге.

Контакты для регистрации – 243-22-20, +7-747-270-67-80.

Воскресная встреча клуба «Алматинский завтрак»

Городское комьюнити 15 января ждет на своих дружеских посиделках всех, кто желает позавтракать с пользой для ума. Точнее, пообедать – стартует мероприятие в полдень. Первая встреча после новогодних каникул посвящена теме «Субкультура Алма-Аты», главным спикером которой выступит исследователь Кембриджского университета, публицист Чокан Лаумулин. Гости узнают, как зарождались молодежные субкультуры в советское время, как они развивались и какое влияние оказали на культуру современного Алматы и его философию. Будет возможность не только узнать интересные факты, задать интересующие вопросы, но и поделиться собственными необычными алматинскими историями.

Дата и время: 15 января в 12.00.

Место: кофейня Daily Coffee, (пр. Абылай хана, 147, уг. пр. Абая)

Стоимость участия: 500 тенге.

Контакты: facebook.com/almatybreakfastclub.

Семейный урок игры на африканских барабанах

Окунуться в мир завораживающей Африки и познакомиться с этническими барабанами джембе смогут алматинцы, посетив 14 января арт-пространство Yulla. Интерактивный мастер-класс организован проектом «Барабаны Алматы». Джембе – традиционный ударный инструмент народов Западной Африки, считающийся священным. Эти барабаны – неотъемлемый атрибут как в обрядах врачевания, так и в военных ритуалах и народных танцах. Самым маленьким гостям будет интересно услышать, как извлекаются звуки, подобные животным, ну и, конечно, поиграть на барабанах. Музыканты обещают, что перед гостями оживут прохладные оазисы и жаркие пески, шаманские обряды у костра и шумный карнавал. Мастер-класс можно посетить всей семьей, после занятия час игротеки в арт-пространстве в подарок. Количество мест ограничено.

Дата и время: 14 января в 11.00.

Место: арт-пространство Yulla (ул. Зенкова, 59).

Стоимость участия: мама + ребенок – 5000 тенге, +1 ребенок – 2000, +1 взрослый – 2000 тенге.

Контакты: +7-701-991-25-54.

Спектакль «Чудо» в театре Bunker

Постановка, представленная зрителю в честь Старого Нового года, создана на основе пьесы Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо». Реальная история слепоглухой американки Хелен Келлер рассказывает о том, как сложно прийти к взаимопониманию в семье. Спектакль не о победе любви над тяготами жизни, но о необходимости переступать через свою гордость и интересы во имя нее. Извечная тема веры – веры в себя, в близких, в чудо. Режиссер – Азамат Абдильдинов. В спектакле ART-убежища Bunker задействованы Асель Джаксыбаева, Юлия Брезинская, Владислав Чечков и другие.

Дата и время: 14 и 15 января в 19.00.

Место: ART-убежище Bunker (ул. Досмухамедова, 78а,

уг. ул. Кабанбай батыра).

Стоимость билетов – 1000 тенге.

Контакты для брони билетов: +7-705-560-22-32.

Мастер-класс по украшениям из полимерной глины

Галерея «24 июня» приглашает в эту субботу представительниц прекрасного пола на экспресс-урок по изготовлению украшений своими руками. Участницы мастер-класса под руководством профессионалов смогут создать для себя стильные браслет и кулон, используя полимерную глину и натуральные камни. В увлекательном творческом процессе предусмотрен перерыв на чаепитие. Все материалы и инструменты для изготовления стильных украшений предоставит галерея. Встреча продлится четыре часа.

Дата и время: 14 января в 15.00.

Место: галерея «24 июня» (между ул. Ауэзова и Манаса, уг. пр. Абая).

Стоимость участия – 3500 тенге.

Контакты для регистрации: 379-87-12, +7-777-233-94-79.

Всемирный день снега в походе на Кок-Жайлау

Команда Esentai Fit & Spa приглашает любителей активного отдыха отметить Всемирный день снега, присоединившись 15 января к походу в одно из живописнейших мест Заилийского Алатау. Воскресная прогулка в 9 утра от дома отдыха «Просвещенец». Все, что требуется от участников, – одеться тепло и комфортно и быть в ботинках с нескользкой подошвой. Кураторы похода настоятельно рекомендуют взять с собой трекинговые палочки, солнцезащитные очки и персональную аптечку. Термос с чаем и перекус каждый участник рассчитывает на себя. Во время большого привала организаторы устроят викторины и лотерею с розыгрышем призов и подарков. Регистрация обязательна.

Дата и время: 15 января в 9.00.

Место: сбор участников у дома отдыха «Просвещенец».

Участие бесплатное.

Контакты: +7-702-453-33-39.

Концерт «Музыка Италии»

В субботу, 14 января, на сцене Казахской государственной филармонии имени Жамбыла выступит Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой. Публику ждет второй концерт абонемента «Вокруг света с Казахквартетом». Выпускники программы «Болашак» ведут серию тематических концертов, посвященных разным странам мира. В субботней программе прозвучат редко исполняемые произведения итальянских классиков – Джузеппе Верди, Отторино Респиги, Джакомо Пуччини. Для следующего концерта выбрана английская тема, и пройдет он 11 февраля.

Коллектив обучался в Швейцарской академии музыки, собирал аншлаги в Европе и Америк, а сейчас дает лекции-концерты в учебных заведениях Алматы. Бессменным руководителем является заслуженный деятель РК Ернар Мынтаев.

Дата и время: 14 января в 18.00.

Место: большой зал Казгосфилармонии имени Жамбыла (ул. Калдаякова, 35, уг. ул. Толе би).

Стоимость билетов – 1500 тенге.

Контакты: 291-80-48, fil.kz.

Хоккейный матч «Алматы» – «Ертіс»

Хоккейных болельщиков и просто любителей спорта в этот уик-энд ждет яркое событие на арене «Олимпик». В рамках чемпионата Казахстана по хоккею сезона 2016/2017 клуб «Алматы» принимает на домашнем льду соперников из Павлодара – команду «Ертіс».

Дата и время: 14 и 15 января в 17.00.

Место: арена «Олимпик» (ул. Байтурсынова, 111).

Вход свободный.

Контакты: 292-68-10.

Знакомство с кундалини-йогой и семинар «Сила женственности»

В субботу, 14 января, зарядиться энергией на предстоящую неделю приглашает также студия «ЙогаДОМ». Здесь пройдет ознакомительное занятие по кундалини-йоге – комплексной практике, совмещающей работу ума и тела. Участники узнают о происхождении этой системы упражнений, о принципах и идеях, лежащих в основе учения, и, конечно, о его мощном оздоровительном эффекте. Интересная теоретическая часть, включающая показ фильма о йоге, будет органично сочетаться с практическим классом. Занятие подойдет для участников с любым опытом и уровнем физподготовки – как новичкам, так и продолжающим, которым будет интересно научиться чему-то большему. Проведет занятие преподаватель первого уровня французской школы «Амрит Нам Саровар» Евгения Бергалиева.

На следующий день в «ЙогаДОМе» пройдет семинар о женской природе «Сила женственности: гармоничный союз». Участницы узнают, как сохранять баланс успеха в социуме и счастливой семьи. Как научиться принимать, любить и прощать себя, наполняя энергией внутреннее и внешнее пространство.

Дата и время: кундалини-йога – 14 января в 9.00, семинар – 15 января в 11.00.

Место: студия «ЙогаДОМ» (ул. Толе би, 55, 4-й этаж, уг. ул. Фурманова).

Стоимость участия – 3000 тенге.

Контакты: 973-00-33.

Художественная выставка Анатолия Никонова и концерт классической музыки

Вернисаж экспозиции известного автора состоится в арт-галерее «Белый рояль» 16 января. Зрителя увидят, как экспериментирует художник с маслом, темперой, занимается любимой графикой, акварелью, проявляет интерес к прикладному искусству и текстилю. Любимое время года мастера – лето, красоту и разнообразие которого он передает в своих этюдах. Наиболее повторяющаяся тема – горные пейзажи, часто покрытые снегом. Анатолий Никонов страстно любит писать живую натуру – смело, уверенно и ярко. Продлится выставка до 26 января.

В преддверии выставки в субботу арт-галерея приглашает горожан на вечер классической музыки. В концерте задействованы солисты Абылайхан Меирбеков (скрипка, альт) и Дана Меирбекова (рояль). В программе прозвучат шедевры казахской и мировой классической музыки, кроме того, публику ждет розыгрыш призов. Количество мест ограниченно.

Дата и время: концерт – 14 января в 19.00, вернисаж – 16 января в 15.00.

Место: арт-галерея «Белый рояль» (ЖК «Гаухар тас», ул. Тургут Озала 150/230, уг. пр. Абая).

Стоимость билетов на концерт – 2500 тенге, вход на выставку – свободный.

Контакты: 393-35-06.

Открытый урок по живописи маслом для всей семьи

Территория отдыха и развития «Студия 33» предлагает алматинцам в эти выходные вдохновить семью на творчество – научиться писать картины маслом. В субботу темами совместных мастер-классов для детей и взрослых станут сюжеты «Бабочки» и «Весна». Продолжат художественный уик-энд темы «Котята в Париже» и «Лодки». Писать картины маслом участники будут под чутким руководством художников, используя качественные профессиональные материалы и инструменты. Стоимость принадлежностей включена в оплату за мастер-класс. Наставники гарантируют: за одно занятие написать хорошую картину смогут даже те, кто в последний раз держал кисть в руках в далеком детстве. Продолжительность мастер-класса – 3 часа с перерывом на чаепитие.

Дата и время: 14 и 15 января, начало классов в 12.00 и 16.00.

Место: территория отдыха и развития «Студия 33» (ул. Зенкова, 33).

Стоимость участия – 8000 тенге за пару «взрослый + ребенок».

Контакты: +7-701-782-17-33, studio33.kz.

Детский мастер-класс по бумажному моделированию

Центр творчества MMDance приглашает в эту субботу на открытый урок hand-made творчества «Попугай своими руками». Все расходные материалы и инструменты входят в стоимость занятия.

Дата и время: 15 января в 14.00.

Место: центр творчества MMDance (мкр. Орбита-3, д. 5).

Стоимость участия – 3000 тенге.

Контакты для регистрации: +7-701-461-88-88.

Звуковая медитация в студии Namaste

Успокоить сознание и гармонизировать состояние души после напряженной рабочей недели поможет традиционная медитативная практика в студии Namaste. В субботу, 14 января, можно принять участие сразу в двух видах звуковой медитации – на мантру «Ом» или с поющими тибетскими чашами. Звучание уникального инструмента позволяет скорректировать психоэмоциональное состояние, синхронизировать работу обоих полушарий мозга. Музыкальная терапия на чашах способствует снятию усталости, напряжению и созданию пространства внутренней тишины. Длительность практики – 1 час.

Дата и время: 14 января, медитация на мантру – в 12.00, практика с поющими чашами – в 13.00.

Место: студия Namaste (ЖК «Шахристан», ул. Навои, 208, уг. ул. Рыскулбекова).

Стоимость участия: программа № 1 – вход свободный, программа № 2 – 2000 тенге.

Контакты для регистрации: 311-59-15, namaste.kz.

Подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА