Только живи

На экраны вышел новый казах- станский фильм «Я люблю тебя, Акерке!»

Это молодежная драма о любви и дружбе, в основе которой история о юной столичной студентке Акерке, она радовалась каждому дню в окружении подруг и любимого человека, смеялась, мечтала о светлом будущем, но однажды его перечеркнул страшный диагноз – рак крови. Конечно, таких историй в мировом кинематографе множество. Стоит вспомнить только знаменитый фильм «Спеши любить» по одноименному роману Николаса Спаркса. Его главная героиня, кстати, была еще моложе Акерке, когда узнала о своей болезни. Впрочем, картина «Я люблю тебя, Акерке!» все равно особенная. Этому есть, по крайней мере, две причины. Во-первых, история основана на реальных событиях, а во-вторых, этот фильм в память об Акерке создали ее самые близкие друзья – студенты столичного университета искусств.

Режиссерами фильма выступили Назия Назарбек и Мейрим Аргимбаева. В главных героев – Азамата и Акерке – перевоплотились начинающие актеры Айсаным Кастеева и Нурлан Науразбаев. Кстати, в реальности они супруги, что еще больше добавило картине правдивости. Искренность картины зашкаливает. Благодаря этому можно не обратить внимания на иногда провисающий сюжет. Все это не имеет значения по сравнению с эмоциями, которые дарит кинопроект. Создатели фильма рассказывают о том, как до последнего боролись за жизнь любимой подруги, собирали деньги на ее лечение. Несмотря на то, что это история о борьбе за жизнь, она не оставляет после себя тяжести. Только светлую грусть. А в некоторых моментах во время просмотра можно даже улыбнуться или посмеяться. И это выглядит вполне органично, ведь история – о студентах, которые только открывают для себя жизнь. Фильм во многом состоит из деталей, очень органично вписывающихся в сюжет. Например, эпизод с гаданием по книге. сначала на него не обращаешь особого внимания. Однако создатели напоминают о нем в конце, ведь в хорошем фильме ничего не бывает показано зря. А «Я люблю тебя, Акерке!» – достойная внимания молодежная драма.

Елена СОКОЛОВА