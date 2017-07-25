1 и 3 августа в театре «Астана Опера» ПЛАСИДО ДОМИНГО выступит в опере Дж. Верди «Травиата»

Сюжет оперы «Травиата» выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди заимствован из романа «Дама с камелиями» Александра Дюма-младшего. Автор либретто – Франческо Мария Пиаве.

Верди сделал героиней своей оперы отвергнутую обществом женщину; композитор специально подчеркнул это в названии («Травиата» с итальянского – падшая, заблудшая). Композитор показал благородство и душевную красоту Виолетты, ее превосходство не только над той легкомысленной средой, которая ее окружает, но и над добродетельным представителем светского общества – Жоржем Жермоном, отцом Альфреда.

Горячее сочувствие к жертве социального неравенства, беспощадное осуждение лицемерной морали, показ на оперной сцене современной жизни – все это нарушало обычную традицию и было главной причиной провала оперы на премьере, состоявшейся 6 марта 1853 г. в театре Ла Фениче.

Но Верди твердо верил в успех оперы. Год спустя «Травиата», показанная в другом венецианском театре – Сан-Бенедетто в более привычных для публики костюмах XVIII века, была встречена с огромным успехом – и так началось ее триумфальное шествие по оперным театрам всего мира. А партия Виолетты стала любимой для примадонн всех поколений. Ее исполняли и звезды казахстанской оперной сцены: Роза Джаманова (1928–2013), Бибигуль Тулегенова, Нуржамал Усенбаева, Майры Мухамедкызы, Жаннат Бактай, Жамили Баспакова и др.

Азат АЛТЫБАЕВ