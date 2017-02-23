Три дня на французском

В Алматы пройдут Международные дни Франции

С 3 по 5 марта алматинцы и гости города смогут почувствовать себя чуточку «французами», узнать и увидеть много интересного о богатой истории, культуре, быте, об искусстве жить по-французски.

Программа этого года представляет работу второй международной выставки Regard de France, которая пройдет в отеле The Ritz Carlton.

4 и 5 марта на выставке все гости смогут ознакомится с французскими компаниями, товарами, брендами, услугами, которые представлены в Казахстане. Приятные покупки, насыщенная культурная программа, розыгрыши призов и подарков, ожидают всех на выставке в выходные дни.

Особым событием программы этого года станет визит делегации города Сан-Тропе для проведения обширной деловой и культурной программы в рамках Дней Франции в Алматы. Делегация включает в себя официальных лиц, представителей туристического бизнеса, знаменитого шеф-повара отеля Byblos Сан-Тропе и популярных музыкантов.

Особо привлекательной обещает стать фотовыставка «И Бог создал женщину», посвященная знаменитой французской киноактрисе Брижит Бардо, которая является символом города Сан-Тропе. Выставка будет представлена мэрией города Сан-Тропе в торговом центре «Есентай молл» с 4 по 30 марта. Там же пройдет показ одноименной киноленты «И Бог создал женщину», которая принесла мировую славу Брижит Бардо.

В рамках программы 4 марта будет продолжена ежегодная традиция проводить французскую вечеринку для любителей гор и ночных катаний на высокогорном курорте «Шымбулак».

Абай КЕЛЕСОВ