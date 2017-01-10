Три в одном в стиле ретро

Как бытовая телерадиотехника в 1960-е годы объединяла людей

У посетителей Музея истории города Алматы неподдельный интерес вызывает экспозиция, посвященная развитию бытовой телевизионной и радиотехники.

Заведующая отделом современной истории Шара Боздакова нам рассказала, что в особенности внимание привлекает телерадиола «Беларусь-110». Такие аппараты начали выпускать в 1963 году в Минске.

Эту технику в народе называли комбайном, так как она объединяла три в одном – телевизор, радиоприемник и проигрыватель.

В конце 1950-х – начале 1960-х телерадиолы были настоящим хитом продаж, ввиду своей компактности.

– В те времена возводились так называемые хрущевки, где квадратные метры были ограничены. Поэтому советская промышленность стала выпускать бытовое оборудование, которое не занимало много места. В этом смысле телерадиола, объединившая три в одном, тогда стала находкой для потребителя, – рассказывает Шара Боздакова.

Это была прогрессивная техника с прекрасным изображением и звучанием. Как сообщали в инструкции, телевизор обеспечивал высококачественный прием передач на любом из 12 каналов.

– Хотя в действительности каналов было несколько, два-три. Однако сам факт того, что телевизор был многоканальным, порождал чувство гордости, – сказала она.

Изюминкой комбайна был дистанционный проводной пульт. Он позволял не вставая с кресла переключать каналы и регулировать звук.

Начало 1960-х годов было временем расцвета субкультуры стиляг, проводились вечеринки, звучала модная музыка.

– Если на деревне первым парнем был баянист, то в городе им вне всякого сомнения являлся владелец комбайна. Его квартира становилась притягательным местом для молодежи. Даже само слово «телерадиола» в эпоху аббревиатур, таких как КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ, считалось верхом словесного изящества, ассоциировалось с заграницей, – говорит Шара Боздакова.

Посетитель музея, представившийся Олегом, помнит эти времена.

– У меня дома стояла точно такая же радиола, иметь ее было выгодно. И вот почему: по пятницам в моей квартире обязательно проводились вечеринки, друзья приходили не с пустыми руками, кто-то приносил пластинку с записью «Битлов», которую тогда было практически невозможно купить официально, кто-то доставал продуктовый дефицит – икру, колбасу сервелат, зефир в шоколаде, – поделился воспоминаниями он.

Друзья весело проводили время, танцевали под модную музыку.

– Приемник был мощным и позволял ловить так называемые западные голоса, там шли передачи о музыке, звучал рок-н-ролл. А потом, натанцевавшись, мы садились у телевизора, и я с гордостью демонстрировал дистанционный пульт. Все смотрели на него, раскрыв от зависти рот.

– Как-то я сильно простудился, зашел в аптеку купить лекарство. Передо мной стояла девушка, она жаловалась провизору, что от громкой музыки, которую включают соседи сверху, у нее болит голова. На что провизор ответила, что от этого одно лекарство – вызов милиции к соседям… – поведал Олег о былых временах.

В разгар очередной вечеринки в квартиру Олега постучались.

– На пороге стояла эта девушка, она оказалась моей соседкой. Я не растерялся – пригласил ее присоединиться к нам, сперва она не решалась, но потом робко вошла. А дальше ее головную боль как рукой сняло. Со временем мы стали встречаться, девушка по имени Наташа стала моей женой, – закончил свои воспоминания Олег.

Модернизированная экспозиция Музея истории города Алматы, разместившаяся в старинном особняке на пересечении улиц Кабанбай батыра и Наурызбай батыра, пользуется популярностью у алматинцев и гостей города.

– К нам приходят люди разных поколений, никто не остается равнодушным, так как коллекция богата и разнообразна. Знакомиться с экспозицией можно с помощью удобных электронных сервисов, которыми располагает музей, – заключила Шара Боздакова.

Музей истории города Алматы работает со вторника по воскресенье с 9.00 до 18.00.

Стоимость билетов: школьный – 100 тенге; студенческий – 150 тенге; взрослый – 250 тенге.

Стоимость тематический экскурсии – 1000 тенге; обзорной – 500 тенге.

Бесплатно могут посещать музей участники ВОВ, пенсионеры; воины-интернационалисты.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Сергея ХОДАНОВА