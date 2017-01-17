Триумфальная марка

Как марка с изображением высокогорного катка «Медео» обошла весь мир

В 1974 году «Медео» принимал чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин. В честь этого крупного спортивного события почта СССР запланировала выпуск марки.

Каждый уважающий себя филателист старался не пропустить этого тиража, ведь речь шла о марке с изображением уникального спортивного объекта – ледового стадиона, дорожки которого считались самыми быстрыми в мире.

Интерес международного сообщества филателистов к марке подогревала фраза именитого норвежского конькобежца Фреда Антона Майера, сказанная в преддверии строительства спортивного комплекса в 1970 году.

А произнес он следующее: «Если когда-нибудь на «Медео» появится искусственная дорожка, то все катки мира можно закрывать».

Акцент Майер сделал на слове «если», ему не верилось, что в таких сложных геологических условиях можно возвести стадион с искусственным льдом. Но объект был построен, причем не за четыре года, как планировалось, а за два – с опережением срока.

Ветеран отечественной журналистики и филателии Виталий Энголи хорошо помнит эти события.

– О поступлении марки в продажу извещал магазин «Филателист». Коллекционеры старались приобрести не одну марку, а несколько – для обмена с коллегами из других союзных республик, а также из зарубежных стран, – рассказывает Виталий.

После выпуска марки алма-атинские филателисты стали получать много писем из-за рубежа. Причем коллекционеры просили не только прислать марку, но также поставить печать гашения, желательно прямо на стадионе «Медео». И была еще одна просьба: чтобы на конверте расписался спорт­смен – участник соревнований.



В ту пору руководство Министерства связи Казахской ССР понимало всю важность высокогорного катка «Медео, ведь благодаря ему весь мир узнал о Казахстане и об Алма-Ате. Поэтому гостям «Медео» без затруднений можно было приобрести марку и поставить печать гашения. Гораздо сложнее было взять автограф у именитых конькобежцев.

– И тогда я попросил фотокорреспондента Василия Марунина взять автографы у спортсменов – он освещал спортивные соревнования на «Медео» и работал в непосредственной близости от ледовых дорожек. Василий Марунин выполнил мою просьбу, собрал автографы, – вспоминает Энголи.

Казахстанские филателисты отправляли зарубежным коллекционерам марки с изображением «Медео» с гордостью за Алма-Ату, где среди заснеженных вершин вырос стадион.

Уже в 1973 году, в первый год эксплуатации катка с искусственным льдом, из 375 лучших результатов сезона в мире (у мужчин и женщин на всех дистанциях и в сумме классического и спринтерского многоборья) 249 были показаны на «Медео» и только 126 – на всех остальных катках мира, вместе взятых. Такого ошеломляющего старта не знал ни один каток мира. «Медео» был признан лучшим катком планеты и носил этот титул почти два десятка лет. Счет мировым рекордам перешагнул двухсотый рубеж.

Наш читатель, представившийся Ермеком, поделился детскими воспоминаниями, связанными с высокогорным катком «Медео» и маркой, посвященной чемпионату Европы среди женщин 1974 года:

– Я был подростком. Мы с родителями на летние каникулы ездили в Ленинград, было это в конце 1970-х. На экскурсии в Эрмитаже мне не стоялось на месте, я все время бегал, и даже экскурсовод решила меня пристыдить: «Мальчик, ты из какого города? Я дам распоряжение на входе, чтобы тебя больше не пускали в музей». Я робко пробормотал: «Из Алма-Аты». – «Из Алма-Аты? Так у вас же «Медео»! Я там была, это сказочное место, кристально чистый воздух, а стадион – просто кузница рекордов, это шедевр!»

Ермек увлекался филателией и по возвращении в Алма-Ату решил сделать экскурсоводу сюрприз.

– Я прислал ей марку с изображением «Медео», она была очень рада, – вспоминает Ермек.

Юрий КАШТЕЛЮК