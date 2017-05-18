Трое на фотке

Три фотографа – любители вояжей и походов в горы представляют в камерной галерее «Вернисаж» экспозицию «Нам любые дороги дороги»

Двое из авторов – пенсионеры, это Владислав Елагин и Борис Тасов. Первый в прошлом – инженер-строитель, который в 2016 году совершил сухопутный круиз по Бельгии, Испании и Люксембургу. Второй – физик, приобщившийся к истории и культуре древней Греции. А третий товарищ – Исраил Саитов – театральный художник-декоратор, объехавший в поисках творческого вдохновения пол-Европы.

Владислав Елагин и Борис Тасов проводят вместе фотовыставки не впервые. Сначала они выставлялись с Раисой Круговой, которая до выхода на пенсию была фотокором нашей «Вечерки». В следующий раз их компанию разделила молодой журналист Алена Данильченко.

Несколько лет назад здесь же, в галерее «Вернисаж», проводилась персональная выставка художника Исраила Саитова. Затем он участвовал в групповых художественных выставках. Но потом его целиком захватило увлечение фотографией, так что Исраил стал обладателем диплома в номинации «Портрет» фотоконкурса «Золотой объектив-2016».

Бориса Тасова и Исраила Саитова связывает еще любовь к нашим горам, где они и познакомились. Поэтому неудивительно, что у них много работ, посвященных горной тематике.

Авторы выставки говорят, что в их экспозиции нет гламурных портретов, экзотических пейзажей и прочих открыточных видов, потому что им куда интереснее побыть наедине с природой вдали от цивилизации или окунуться в будничную жизнь дальних стран.

С каждой фотографией связана какая-нибудь история. Например, на одной запечатлен сам Борис Тасов.

– Мы были в горах, я присел перевести дух, и мой друг Семен Серовайский меня щелкнул, – рассказывает Борис Тасов. – Потом я глянул – интересный кадр, и попросил Семена отдать мне его на обработку, в итоге получилась вот такая фотография – «Драма в горах». А вот этот снимок сделан во время нашего восхождения на пик Актау, это одна из высочайших точек Заилийского Алатау, около пяти тысяч метров над уровнем моря. Вот видите точки на снегу? Это наша группа, которая стала спускаться, покорив высоту, а я остался на вершине горы с аппаратурой, штативом и все это фиксировал. У нас есть видеофильм о том, как мы покоряли эту вершину, в какие передряги попали, ну, в общем, все, как обычно.

– Такие снимки делаются раз в жизни, – говорит в свою очередь об этой фотографии Бориса Исраил Саитов. – Чтобы такое снять, надо для начала там очутиться, а туда только четыре дня надо идти. А потом ты делаешь кадры, которые больше не повторятся.

Сам Исраил представил снимки, сделанные в поездках в разные страны. Например, в Австралии он встретил на улице поклонницу Мэрилин Монро, которая любит примерять на себя ее образ. Когда был в Ницце на пляже, с удивлением обнаружил, что женщины там не стесняются загорать топлесс. Во время пребывания в Праге съездил в Дрезден, чтобы увидеть знаменитую «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. У входа в Галерею старых мастеров, где хранится этот шедевр, висит огромный постер знаменитой картины, на фоне которого Исраил Саитов сфотографировался. В Венеции он сделал классический кадр с гондольером. Также выставлены фото, сделанные в Китае, Египте, Испании.

Владислав Елагин свои снимки привез в основном из Бельгии, куда он ездил навестить свою дочь, внуков и правнучку. На некоторые фотографии нельзя смотреть без улыбки. Например, на одном из снимков изображена статуя обнаженной женщины, возле которой сидит мужчина, раздевшийся по пояс и принимающий солнечные ванны.

Выставка продлится до 25 мая по адресу: пр. Достык, дом 17, угол ул. Толе би. Галерея работает ежедневно с 12.00 до 18.00, кроме воскресенья, вход свободный. Тел. 291-21-39.



Индира САТБАЕВА

фото Валерия КОРЕНЧУКА