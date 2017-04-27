Цифровой Алматы

Вышла в свет книга Тулебая Жумасултанова «Алматы – Алма-Ата – Верный»

Именно в такой последовательности, от современности к более поздней историчности, назвал свой труд автор. Он не профессиональный литератор, но человек ученый, умудренный большим жизненным опытом – в этом году будет отмечать 80-летие. За плечами учеба в трех вузах и руководящая деятельность на различных постах, связанных с экономикой и государственной статистикой, научная работа и преподавание в высших учебных заведениях страны.

Еще будучи председателем Государственного статистического комитета Казахстана, Тулебай Жумасултанович начал собирать материалы к будущей книге об истории Алматы. Их было так много, что работать с ними довелось, только выйдя в отставку от госдел.

Столь длинное предисловие к информации о выходе в свет книги необходимо для того, чтобы читатель понял: взяв в руки 375-страничный фолиант, посвященный 1000-летию казахстанского мегаполиса, он становится обладателем бесценной информации.

Кроме цифр и статистических данных, автор, пользуясь материалами историков и краеведов, приводит в своем труде исторические факты и хронологию событий разного периода.

Судя по документам, опубликованным в книге, наш город совершенно не случайно назван культурным центром страны – он притягивал к себе творчески одаренных людей всегда. Для сравнения – два отрывка из книги Тулебая Жумасултанова, сравните прошлое и настоящее Алматы.

«С городом Верным связаны отдельные эпизоды жизни знаменитого семиреченского акына Суюнбая Аронулы и его ученика, получившего позже мировую известность, Жамбыла Жабаева. В 1909 году здесь состоялось поэтическое состязание (айтыс) Жамбыла и Шашубая; в мае 1919 года в Казенном саду (ныне центральный парк культуры и отдыха) прошел областной слет и айтыс акынов с участием Жамбыла.

Первая публичная городская библиотека в Верном открылась в 1913 году и носила она имя Льва Толстого. Однако властям в то время так и не удалось открыть профессиональные концертные, музыкальные или театральные учреждения.

Первый театр в городе появился при большевиках в 1927 году.

Надо отметить, что с первых лет переселения среди местного населения города широко бытовало самодеятельное творчество; периодически устраивались любительские концерты местных «артистов» и приезжих знаменитостей. Горожане обожали музыкальные вечера с танцами под музыку единственного в городе духового оркестра из военного гарнизона. Его музыканты пробовали устроить «театр» – драмы и комедии. В 1872 году молодые офицеры гарнизона в здании старого манежа впервые показали свою постановку – пьесу А. Н. Островского «Не в свои сани не садись».

Первый общественный кинотеатр, построенный его владельцем – местным предпринимателем А.Р.Сейфуллиным (на перекрестке современных улиц Алматы Жибек жолы и Пушкина) и названный «XX век», открылся 11 января 1911 года; к 1912 году их стало 3.

Первый номер официальной и общественной газеты «Семиреченские областные ведомости» вышел в 1870 году. С 1894 года она издавалась еженедельно, но небольшим тиражом. В 1913 году в Верном издавались 11 газет и было выпущено книг с 13 наименованиями (печатные единицы) общим тиражом 4 тысячи экземпляров (в основном религиозного содержания), в том числе 1 тысяча книг была на казахском языке. В городе открылись книжные лавки и небольшие читальни. Свои читальни появляются и у тюркоязычного населения, где наряду с книгами читатели находили периодические издания, печатавшиеся в то время в Казани, Оренбурге, Уральске. Распространителем книг в Верном был Ахметкарим Зайнуллин».

А теперь перенесемся на 150 лет вперед, в наше время.

Звание культурной столицы Казахстана совершенно справедливо дал Алматы президент страны Нурсултан Назарбаев.

«В 2014 году город был признан и объявлен культурным центром стран Содружества Независимых Государств, а на 2015 год – столицей исламской культуры.

Для этого в мегаполисе имеется вполне достаточная и современная материально-техническая база: 30 республиканских и общегородского значения библиотек; 10 клубных учреждений; 23 кинотеатра (в них более 96 кинозалов); 10 концертных организаций; 13 театров, 16 музеев; 5 художественных галерей; 1 выставочный зал; 1 цирк; 1 зоопарк; 8 парков отдыха и аттракционов; с учетом находящихся при предприятиях, организациях и учебных заведениях в городе насчитывается

18 театров, 33 музея, 15 художественных галерей – 22 концертные организации и другие; всего 230 различных учреждений и объектов культуры; также работают 30 национальных культурных объединений.

В библиотеках мегаполиса насчитывается 37,6 миллиона единиц библиотечного фонда, а это почти по 23 экземпляра книг и журналов в среднем на каждого жителя города, а число постоянных читателей составляет 374 тыс. человек, что на 75% превышает их же число в 2005 году. Почти все зрелищно-просветительские учреждения культуры южной столицы не только сохранили свои ранее достигнутые уровни востребованности, но из года в год увеличивают армию поклонников. Так, по сравнению с 2005 годом число проведенных в 2014 году киносеансов возросло более 8 раз, а число их посещений достигло 4 млн. 713 тыс. человек (рост в 2,4 раза); на одну треть увеличилось число слушателей концертов в концертных организациях».

Книга может стать настольной, так как насыщена информацией, полезной для краеведов.

Отныне книгу Тулебая Жумасултанова можно рекомендовать всем изучающим историю Алматы как достоверный источник статистических данных. А историю города можно и нужно изучать по научным историческим трудам.

Василий ШУПЕЙКИН