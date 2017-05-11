В Государственном музее искусств имени Кастеева проходит персональная выставка художника Армата Бектаса

В экспозиции «Цветок жизни» представлено около 70 его произведений. Это и живопись, и графика, и скульптура и фотоинсталляции. Словом, из множества работ каждый посетитель сможет найти ту, что окажется близка именно ему.

– Я назвал свою выставку «Цветок жизни» не просто так. В этом сокрыт глубинный смысл, – делится художник. – Цветок для меня – единственное изображение, содержащее в себе все аспекты творения, возникшие из Великой Пустоты: симметричность и гармонию, все математические формулы, символ бесконечности, сочетающий в себе все законы физики и биологические формы жизни.

Армат Бектас родился в 1966 году в Уральске. В 1985 году окончил Алма-Атинское художественное училище, отделение миниатюрной росписи, а в 1992 году – Алматинский государственный театрально-художественный институт имени Жургенова. С 2011 года преподает на кафедре «Живопись и скульптура» художественного факультета родного творческого вуза.

Армат Бектас много лет изучал природу линий. Он искал их в творчестве великих художников, таких как Малевич, Кандинский, Пикассо, Клее и многих других. Эти мастера ломали формы, искали новый пластический язык. Сегодня Армат Бектас продолжает эти поиски. Также он изучает историю, культуру, традиции, архитектуру Великой степи. Исследует петроглифы, принципы формальных построений скифо-сакского стиля, родовые знаки кочевников и руническую письменность.

– Посредством линий художник в своих картинах передает степную философию. Он нашел ее в собственном стиле, названном им «языком линий». Через них он пытается передать и показать единство всех народов, религий и национальностей, – говорит искусствовед, куратор выставки Сандугаш Мырзабекова.

Армат Бектас регулярно участвует в различных международных и республиканских проектах. Его работы хранятся в фонде Государственного музея РК, а также в частных коллекциях в Казахстане, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции.

Леля ВЕРЕСОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА