Творчество длиною в жизнь

Более 140 живописных полотен

Более 140 живописных полотен представил на своей персональной выставке 90-летний доктор биологических наук профессор Иван Ролдугин.

Благодаря своей профессии Иван Иванович много путешествовал. Объездил не только весь Казахстан, но и ближнее зарубежье, изучая флору и фауну. Однако окружающая природа всегда интересовала его не только как профессионала, но и как человека, который не просто видит красоту во всем, что его окружает, но и хочет запечатлеть ее, чтобы поделиться своими эмоциями с другими людьми. Именно поэтому много лет назад он взял в руки кисть и начал писать картины. Из многочисленных исследовательских поездок он привозил не только новые наработки для своих монографий и научных трудов, но и множество зарисовок, набросков. Конечно, профессионального образования художника у Ивана Ролдугина нет, но в каждую свою картину он вкладывает частичку души. В этом можно убедиться, посетив персональную экспозицию мастера, которая проходит в Центральном выставочном зале.

– У меня есть разные картины, но больше всего люблю писать пейзажи. Красота природы всегда меня вдохновляет, – рассказывает Иван Ролдугин. – Особенно мне и как биологу, и как художнику нравится тянь-шанская ель. Эти величественные деревья могут достигать 60 метров в высоту.

Иван Ролдугин уже много лет является одним из самых активных участников клуба художников-любителей «Самоцвет». Свои произведения он создает в разных техниках. В частности, на выставке представлены картины, написанные маслом, акварелью, графические работы.

Иван Иванович прошел большой жизненный путь. Имеет более двадцати правительственных наград. В их числе орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и многие другие. Кроме того, он опубликовал около двухсот научных работ, издал несколько книг – как специальных, так и научно- популярных.

Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА