Творчество в рабочем порядке

Как живописцы Казахстана воспитывали уважение к людям труда

Крупная коллекция живописных полотен и скульптур на тему труда представлена в ГМИ имени Кастеева, это порядка 30 процентов 11-тысячного фонда казахстанской живописи и скульптуры.

Искусствовед музея Кульжазира Мукажанова напомнила, что традиция создавать портреты рабочих и писать индустриальные пейзажи берет начало в конце 1920-х годов. Тогда, в ходе первой пятилетки, в СССР стали возводиться металлургические предприятия и другие производства, впечатляющие своими масштабами.

Государство бросило клич художникам – идти с мольбертом на заводы и своим творчеством подключаться к процессу индустриализации.

В то время в Казахстане изобразительное искусство было на этапе становления. И хотя в Алма-Ате уже существовала группа профессиональных художников, живописному сообществу требовалось усиление.

Тем более что строительство заводов, фабрик и расширение аграрного сектора у нас проходило бурными темпами. Так, в годы первой и второй пятилеток для развития промышленности Казахстану из всесоюзного бюджета было перечислено 2 млрд советских рублей. Также развернулось колхозное движение.

В эти годы в Казахстан из Москвы, Ленинграда и других крупных городов СССР прибывали в длительные командировки инженеры, агрономы, рабочие и деятели искусства, в том числе художники.

В частности, плодотворно работал живописец из Чувашии Юрий Зайцев, он написал картину о том, как посреди тихой балхашской степи стал расти промышленный гигант – медеплавильный комбинат.

По словам Кульжазиры Мукажановой, художник был увлечен этой работой, его вдохновляли люди труда, которые в сложных условиях с огоньком в глазах днем и ночью строили важное для Казахстана предприятие.

В 1950-х годах начал возводиться Карагандинский металлургический комбинат. Это была масштабная стройка, на которой трудились не только жители союзных республик, но и молодежь из стран Восточной Европы.

К этому времени в Алма-Ате образовалось сообщество отечественных профессионалов, окончивших престижные художественные вузы Москвы и Ленинграда.

В их числе был Нагимбек Нурмухамедов. Он создал целую серию работ, посвященных Карагандинскому металлургическому комбинату. Ее он назвал «На казахстанской Магнитке».

Живописцев того периода вдохновляли индустриальные пейзажи, вид строек и комбинатов на фоне ночных прожекторов, волевые лица людей труда.

Кульжазира Мукажанова отметила, что художники начиная с 1937 года и по март 1953 года не могли не замечать негатива, происходящего в стране, в частности сталинских репрессий, наводивших ужас на людей. На каждом предприятии был представитель НКВД, а затем МГБ, который мог по доносу в любой момент арестовать человека и отправить его в тюрьму.

Но эти тревоги уходили прочь, когда живописцы видели, с каким вдохновением и верой в светлое будущее трудятся рабочие.

В процессе творчества получались технически сложные работы.

Так, Александр Исаев создал скульптуру «Сталевар». Особенность этого произведения заключается в том, что рабочий металлургического комбината изображен в движении. Это значит, что скульптору нужно было ухватить зерно образа прямо в цеху, при этом не мешая работе сталевара. И произведение состоялось, Исаев смог зафиксировать момент – передать сосредоточенность сталевара, показать его мужественность, сноровку, готовность выполнять эту тяжелую работу.

Выразительностью отличаются полотна Николая Крутильникова. В живописной работе «Портрет мастера горячих кладок Макеева» он показал представителя рабочей элиты – вдумчивого профессионала, человека с чувством собственного достоинства, сталевара, который гордится своим делом.

В этот период создавалось много так называемой костюмной живописи, когда рабочие при параде и наградах позировали художникам. И живописцы относились к этой работе очень серьезно, создавая портреты людей, на которых держалась индустрия страны.

За 1950-ми последовал период оттепели, это отразилось на творчестве живописцев того поколения.

Художники 1960-х и 1970-х обратили внимание на человеческие взаимоотношения, народные традиции, женскую красоту.

В картине «Сбор винограда» живописец Турсын Абуов изобразил девушек, акцентировав внимание на их женственности, статности.

Также одна из известных работ того периода – «Обед на полевом стане» Салихитдина Айтбаева.

Эксперты, входящие в комиссии по утверждению этой картины, критиковали живописца за геометричность форм, так называемый пикассизм. Но это было не все. Искусствоведам того времени работа напомнила картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Между тем художник изобразил обычный обед рабочих во время перерыва. В конце концов после ряда доработок картину утвердили, выплатив живописцу гонорар.

Экспедиции художников на производства продолжались вплоть до распада СССР. Потом все прекратилось, между тем, как отмечает Кульжазира Мукажанова, живописцы и скульпторы сегодняшнего дня готовы возродить традицию по созданию произведений, посвященных людям труда, но нужно финансирование, чтобы организовывать выезды художников на предприятия и проводить регулярные тематические выставки.

Юрий КАШТЕЛЮК

Материал подготовлен совместно с ГМИ имени А. Кастеева