У кого что болид

В Алматы прошли международные гонки самодельных болидов Red Bull Soapbox Race

Яркое зрелище стало не соревнованием моторов и лошадинных сил, а состязанием фантазии и позитивного настроения. А уж фантазия участников разгулялась не на шутку. Многие строили свои болиды более двух месяцев и точно потратили время не зря, потому что поразить зрителей получилось в полной мере. Некоторые команды справились с поставленной задачей за неделю, однако результат получился не менее эффектным. Пожалуй, больше всего удивил зрителей болид, запряженный собаками породы хаски, а также яркая «Кошка-печенька» и «Веселый холодильник». Люди с удовольствием фотографировались на фоне креативных болидов и выкладывали фотографии в социальные сети.

Всего на старт вышло 59 команд. Открыл гонку генеральный менеджер и почетный пилот команды Astana Motorsport Артур Ардавичус, который специально для этого приехал в Алматы. По условиям соревнований участники должны были как можно быстрее пройти 400-метровый участок 10-процентным уклоном. Гонщиков оценивали судьи, которые обращали внимание не только на скорость, но и на креативный дизайн болидов.

Лучшей признали команду Zig-Zag. Теперь гонщики поедут в Амстердам на Red Bull BC One World Final. Второе место члены жюри отдали ребятам из Bo-Box, которые в качестве награды смогут посетить Гран-при гонки «Формулы-1» в Абу-Даби. Почетное третье место заняли «Алко-гонщики». Они получили возможность слетать на вертолете в самые отдаленные уголки Заилийского Алатау.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

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