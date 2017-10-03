Удивительный город

Программу под таким названием представили в Алматы артисты Московского цирка

Ее уже показывали в Астане в рамках EXPO-2017, а теперь артисты приехали с гастролями в Алматы.

Изюминка этого шоу в том, что при его создании использованы все самые современные технологии. В нем соединены четыре стихии: земля, воздух, вода и огонь. Под куполом специально установили гигантские восемнадцатиметровые фонтаны.

В новой программе гармонично сочетаются самые разные жанры циркового искусства. Она столь же разнообразна и красочна, как жизнь большого города. Зрители могут увидеть парящих под куполом цирка воздушных гимнастов, захватывающие дух номера акробатов. Чудеса демонстрируют и иллюзионисты, заставляя зрителей любого возраста поверить в сказку.



Ну и, конечно, редко какая программа обходится без четвероногих артистов, которые покоряют публику своими талантами и обаянием. На манеже зрители могут увидеть канадских волков, бурых медведей, обезьян и кошек.

Магия воды, света и огня завораживает публику. Воздушные гимнасты выделывают рискованные трюки на головокружительной высоте, а под ними в это время струятся и переливаются фонтаны. Не оставляет равнодушным и номер с грациозно танцующими в струях воды марионетками или грация восточных танцовщиц, будто сошедших со страниц сказок. Особенно запоминается девушка, которая крутит обручи, стоя на зеркальном шаре. Не менее ярок и танец с зонтиками. Под куполом цирка вдруг начинается даже не дождь, а настоящий ливень. И тут, не успев удивиться этому факту, замечаешь танцующую девушку. Внимание полностью переключается на нее. Подмочить репутацию на арене цирка не боится артистка Евгения Гончарова. Несомненно, покорило всех и выступление канатоходца, который носил на плечах своих ассистенток. Девушки же в это время играли на скрипках.



Программа «Удивитель­ный город» будет идти на арене Казахского государственного цирка до 30 октября.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА