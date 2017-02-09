Универсиада. Холст. Масло

Художники, работающие в самом центре споритвных событий

В дни всемирных соревнований алматинцев и иностанных гостей удивили художники, работающие в самом центре споритвных событий.

Союз художников Казахстана совместно с городским акиматом, Государственным музеем искусств и фондом «Дети рисуют мир» провели уникальный конкурс среди художников. Мастера со всего Казахстана съехались в Алматы, чтобы принять участие в зимнем пленэре. За десять дней они посетили все объекты Универсиады, запечатлев их на холстах. Работы участников выставлены в галерее Союза художников РК «Улар».



– Это был очень смелый проект. Выезжать зимой на пленэр очень непросто. У каждого художника были свои трудности, но они с честью их выдержали. Каждый участник конкурса запечатлел свое видение Универсиады, – рассказывает куратор выставки Камилла Ли. – Это очень ценное наследие для культуры и истории Казахстана. Большой интерес наша затея вызвала у иностранных гостей Универсиады, которые, приезжая на соревнования, с удивлением замечали художников, писавших картины.

– Пленэр объединил разных художников и позволил им во всей красе раскрыть свои таланты. Хочется отметить высокий уровень работ. Произведения каждого конкурсанта имеют свой стиль. В частности, очень нестандартны произведения Шамиля Гулиева. Они написаны в необычной манере и будто наполнены свечением, которое исходит изнутри, – говорит ведущий специалист Государственного музея искусств имени Кастеева Кульжазира Мукажанова.

На конкурсных работах можно увидеть практически все объекты Универсиады. Особое внимание привлекают запечатленные в этюдах яркие моменты соревнований. Судейской коллегии было особенно трудно выбрать победителей конкурса.

– Несмотря на то что художникам пришлось работать в очень непростых условиях, они справились с трудностями и создали работы очень высокого уровня. Выбрать победителей было непросто, но в итоге мы пришли к согласию, – сказал казахстанский художник, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств РК Байтурсын Уморбеков.

В номинации «Творческий потенциал и мужество» лучшей признали одну из самых молодых участниц конкурса – алматинку Зарину Чукитаеву. Выезжая на пленэры, девушка даже простудилась, однако, несмотря ни на что, продолжала создавать живописные шедевры.

– Зимний пленэр для меня – уникальный опыт. Несмотря на мороз и ветер в лицо, приходилось работать, – делится Зарина Чукитаева. – Больше всего впечатлений оставила поездка на комплекс лыжных трамплинов «Сункар». Это было незабываемо!

В категории «Этюд на уровне законченной станковой картины» победил Осербай Шуранов из Павлодара.

– Я рад, что приехал в Алматы и своими глазами увидел новые спортивные объекты, возведенные в городе, – рассказывает художник. – В отличие от некоторых конкурсантов меня как жителя северного города холода не пугали, поэтому во время выезда на пленэр я просто наслаждался тем, что видел, и стремился перенести свои ощущения на холст.

В номинации «Соревнова­тельный дух Универсиады» наградили Куата Аскарова из Караганды.

Помимо дипломов победители получили по 150 тысяч тенге.



Елена СОКОЛОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА