Ура! Каникулы!

Маршрут выходного дня

В эти выходные начинаются школьные осенние каникулы, а это значит – самое время провести семейный уик-энд. Гид от «Вечерки» подскажет карту самых интересных событий города.

Есть разговор

В эту субботу мальчишек и девчонок от 7 лет и старше приглашают на уроки. Правда, уже не в школу. Для всех желающих в городе создается бесплатный разговорный клуб для детей. Это отличная возможность для вашего ребенка в занимательной форме научиться преодолевать языковой барьер, завести новых друзей и выучить иностранный язык. Занятия в клубе будет проводить профессиональный преподаватель, специализирующийся именно на обучении детей.

С собой желательно захватить тетрадь и ручку. Для участия обязательна предварительная запись.

Дата и время: 28 октября, начало в 14.30.

Место: English Skills (пр. Абая, 10, уг. ул. Фурманова).

Контакты: 8-707-783-09-98, 272-19-82.

Урок бесплатный.

Спорт в каждый двор

В субботу состоится фестиваль дворового спорта. Главным событием фестиваля станет открытие новой спортивной площадки за торговым центром «Арена». В празднике принять активное участие приглашаются все желающие. В этот день специально для молодых спортсменов с авторской программой открытых тренировок выступит команда Space Team с Украины. Также известные и только подающие надежды спортсмены проведут мастер-классы в различных дисциплинах. Кроме того, на дворовой площадке будут созданы бесплатные секции по любительскому хоккею для детей. Организатором мероприятия выступило сообщество активистов Sport Concept, выступающее за возрождение детского доступного спорта в нашем городе.

Дата и время: 28 октября, начало в 11.30.

Место: пр. Абая, 141, уг. пр. Гагарина, дворовая территория за ТЦ «Арена».

Вход свободный.

Бег к вершинам

Хотите приобщиться к пробежкам по горной местности? Этой технике всех желающих бесплатно научат в предстоящую субботу. Клуб высоких спортивных целей Space Team приглашает алматинцев всех возрастов на открытую трейл-тренировку. Занятие проведет главный тренер данного направления Чингиз Байкашев. Программа тренировки включает в себя разминку, кросс, технику бега в гору, технику бега с горы и стретчинг. Но самое главное, вы сможете получить ответы на такие важные вопросы, как правильно питаться до, во время и после тренировки, какая нужна экипировка в горной местности, какую тактику нужно знать в скайраннинге и как восстановить силы после горных тренировок.

Всем участникам необходимо быть в удобной спортивной одежде и обуви, иметь с собой минимум литр питьевой воды.

Дата и время: 28 октября, сбор в 8.30.

Место: урочище Кокжайляу, сбор со стороны ул. Навои, конец асфальта у шлагбаума, ориентир отель «Кумбель».

Участие бесплатное.

Доступное искусство

В пятницу в городе открывается новое арт-пространство ART FUTURE. Заглянуть сюда можно будет и в выходные.

Слоган новой арт-площадки «Все есть искусство и каждый может его создавать», и это не случайно. Работать пространство будет в качестве современного центра искусства и культуры.

– Мысль открытия ART FUTURE появилась из мечты о создании открытого диалога и вовлечения зрителя в проекты центра. Мы верим в возможность собрать в одном месте арт-жизнь Алматы и показать, какое бывает современное искусство, – говорят организаторы.

В центр планируется приглашать как казахстанских, так и зарубежных художников, музыкантов, дизайнеров, архитекторов, скульпторов. Основным фокусом будет развитие и продвижение представителей молодого поколения творческой среды, совместные проекты с опытными экспертами и художниками.

В рамках открытия арт-точки пройдет вернисаж персональной выставки Darion Shabbash.

Дата и время: 27 октября, начало в 19.00.

Место: ART FUTURE ( ул. Байзакова, 280, уг. ул. Сатпаева).

Вход свободный.

Парад-маскарад

Пожать руку герою комиксов, сфотографироваться с Чупакаброй, пообщаться на языке инопланетян, а также увидеть причудливую шоу-программу можно будет в субботу в университете Нархоз. Здесь состоится ежегодный косплей-фестиваль Ack-2017. Специально для него молодые люди сами смастерили себе удивительные костюмы. На фестивале любители аниме смогут пообщаться с единомышленниками, увидеть выступления любимых героев мультфильмов, игр и фильмов, поучаствовать в конкурсах и даже получить тематические подарки.

Дата и время: 28 октября, начало в 16.00.

Место: университет Нархоз (ул. Жандосова, 55).

Вход: 2000 тенге.

«Морская фиеста»

Под таким названием в Алматинском дельфинарии началась новая яркая шоу-программа. Удивлять зрителей своими трюками и забавными номерами будут уже полюбившиеся горожанам водные артисты: тихоокеанский и черноморские бутылконосые дельфины, морские котики и морская львица. Помимо просмотра самого шоу посетители смогут сфотографироваться с дельфинами, а самые смелые даже поплавать с ними в бассейне.

Среди основных задач дельфинария – популяризация знаний о морских млекопитающих, пропаганда природоохранных идей, развитие экологической культуры среди населения.

Кроме того, важным направлением деятельности дельфинария стала оздоровительная программа «дельфинотерапия». Так что алматинские дельфины «работают» не только артистами, но и лекарями, помогают детям в оздоровлении.

Место: дельфинарий Nemo (Центральный парк культуры и отдыха, ул. Гоголя, 1).

Стоимость билетов: 3000 тенге, детям до 5 лет бесплатно (без предоставления места).

Справки по телефону 983-33-03.

Шоу шапито

Впервые в Алматы будет представлен совместный проект Казахстана и России – союз цирков шапито. В микрорайоне Айнабулак развернется настоящая площадка чудес. Горожане смогут увидеть воздушные полеты гимнастов, моноциклы, жонглеров и акробатов на свободной проволоке. Гвоздем программы станет силовой аттракцион «На грани возможного». Ну и, конечно, удивят зрителей дрессированные собаки, змеи, обезьяны, крокодилы и очаровательный хозяин тайги – медведь Тиша.

Дата и время: 27, 28 и 29 октября. Начало представлений в пятницу и субботу в 18.00. В воскресенье – в 13.00 и 15.00.

Место: мкр. Айнабулак-4 (возле дома № 166).

Стоимость билетов: от 2000 до 3500 тенге, детям до 3 лет бесплатно (без предоставления места).

Незнайка ждёт друзей

В воскресенье в Театре юного зрителя имени Натальи Сац состоится премьера спектакля «Незнайка и его друзья». Эта яркая музыкально-театрализованная постановка по мотивам сказки Носова придется по вкусу как самым маленьким детишкам, так и подросткам. Даже родителям не придется скучать. Яркие костюмы, интересные декорации и, конечно же, безупречная игра актеров, которые буквально переносят зрителей в фантастический мир.

Режиссером-постановщиком выступил Султан Усманов, а балетмейстером – Кристина Золочевская. Продолжительность спектакля – 1 час без антракта.

Дата и время: 29 октября, начало в 12.00.

Место: ТЮЗ имени Н. Сац (ул. Шаляпина, 22).

Стоимость билетов: 600 тенге.

Всем по тыкве

Еще одно костюмированное нашествие необычных персонажей в субботу вечером будет наблюдаться в торгово-развлекательном центре Mega Park. Проявить свою креативность в создании оригинального образа приглашаются все желающие. Тут пройдет конкурс на лучший взрослый костюм. Главным призом станет сертификат на 30 тысяч тенге.

Конкурс будет оцениваться независимым жюри по следующим критериям: тематическое дефиле в представленном образе, оригинальность образа и авторское исполнение. В приоритете костюмы, сделанные именно своими руками. Возрастная категория от 13 лет и старше. В это же вечер пройдет еще один конкурс на лучшую инсталляцию из тыквы. Свои творческие работы нужно принести и продемонстрировать перед публикой. Участие сразу в двух номинациях допускается.

Для участия необходимо предварительно подать заявку на сайте parkmega.kz.

Даже если соревноваться в конкурсах вам по каким-либо причинам не хочется, прийти и посмотреть на такое зрелище стоит всей семьей.

Дата и время: 28 октября, начало в 16.00

Место: ТРЦ Mega Park (пр. Сейфуллина, 483)

Вход свободный

Осенний сад

В ботаническом саду состоятся выставка и конкурс по исследованию городских палисадников Алматы. Отличная возможность насладиться огненно-рыжей осенью в живом оазисе города.

Приятную атмосферу осеннего променада создадут музыканты города, в числе которых Мади Гарин и Венера Уразбекова.

Ботанический сад не случайно называют легкими города – здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, России, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии. Более 80 лет казахстанские ученые собирали и адаптировали растения к местным климатическим условиям. Здесь прижилось более 700 видов деревьев и свыше 2,5 тысячи травянистых растений – таков лишь тот зеленый потенциал, что используется для озеленения городов Казахстана. Есть здесь и особо редкие виды, которые в живой природе находятся на грани исчезновения.

Дата и время: 29 октября, начало в 15.00.

Место: Главный ботанический сад ( ул. Тимирязева, 36д,

угол ул. Байзакова).

Вход: 300 тенге.

Время с пользой

Отдых на природе с умом предлагают горожанам провести организаторы ЯРТ-пикника. Это будут не просто семейные посиделки на свежем воздухе, а серия творческих и психологических воркшопов. Всех желающих мастера-рукодельники научат вязать корзинки из трикотажной пряжи, создавать таинственных «ловцов снов», мастерить украшения, освоить акварельную живопись. Также специалисты проведут занятия по эко-, арт-терапии и организуют психологический лекторий. Не менее интересная программа ждет детей. Для мальчишек и девчонок подготовлены творческие мастер-классы. Кроме того, всех участников ждут сладкие угощения и памятные подарки.

Дата и время: 26 октября с 11.00 до 16.00.

Место: ул. Кыз Жибек, д. 44.

Стоимость билетов: от 3000 тенге.

Запись по телефону 8-701-424-84-72.

Краски в помощь

В субботу открывается благотворительная выставка Наргиз Саитахметовой «Наедине с природой». Молодая талантливая художница, а также архитектор-дизайнер представит необычные работы, выполненные в авторской технике. Картины наделены доброй энергетикой жизнелюбия и ярких красок. Наргиз представит 10 картин, написанных гуашью, акварелью и маслом.

Название выставки и одноименной картины «Наедине с природой» отражает идею организации благотворительной экспозиции. Как признается сама автор, с детства она очень любит животных и всегда переживала за состояние диких зверей, содержащихся в неволе. Когда была совсем маленькой, мечтала стать директором зоопарка, чтобы улучшить условия содержания каждого подопечного зоосада. Сейчас, будучи серьезным и востребованным специалистом, идея помощи животным ее не покидает. Так и возникла идея организации этой выставки. Все вырученные средства с продаж пойдут в зоопарк на реконструкцию вольеров для кабанов.

Дата и время: 28 октября, начало в 17.00.

Место: музыкальный театр Quadrate (ул. Муратбаева, 195а, ниже ул. Жамбыла).

Вход свободный.

Мяу-вернисаж

В эти выходные в Алматы пройдет выставка кошек и костюмированное зоошоу. Большие и маленькие, пушистые и не очень, усатые и хвостатые любимцы поспорят друг с другом в красоте, грации и даже артистизме. Кошки и коты разных пород продефилируют перед зрителем в самых неожиданных нарядах. А собачки станцуют вальс. Кроме того, специально для детей четвероногие артисты подготовили особенный сюрприз. Помимо кошек на выставке можно будет увидеть и других животных. Отдельная живая экспозиция будет состоять из мини-пигов, хорьков, декоративных кроликов и карликовых ежиков.

Дата и время: 28-29 октября, с 10.00 до19.00.

Место: ТРК Grand Park (пр. Алтынсарина, уг. ул. Кабдолова, корпус 9).

Стоимость билетов: от 300 до 500 тенге, детям до 5 лет бесплатно.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА