Уроки французского

В мегаполисе прошел полуфинал традиционного конкурса франкофонной песни

В нашем городе он проходит уже девятый год. Это настоящий подарок для поклонников французской культуры. Благодаря проекту у них появляется возможность продемонстрировать свои таланты, а победителей и вовсе ждет приз-мечта – путешествие во Францию. Испытать свои силы могут все желающие в возрасте от 18 до 28 лет. Участники делятся на две группы – франкофоны и нефранкофоны. Ежегодно конкурс вызывает большой резонанс.

Так было и на этот раз. Яркие и талантливые участники собрались в Фонде Первого Президента РК, который поддерживает конкурс талантов уже на протяжении нескольких лет. В состав судейской коллегии вошла известная казахстанская джазвумен Ирэн Аравина, французская джазовая певица Элизабет Контоману, а также заместитель консула Франции Орели Моне, советник по вопросам культуры посольства Франции в РК Гийом Касперски и многие другие.

Судьи очень внимательно оценивали выступление каждого конкурсанта. Для них было важно все: произношение, голосовые данные, артистичность и образ в целом.

Все участники конкурса очень волновались. В их числе – две сестры Тогжан и Еркинай Султанбаевы.

– О конкурсе я узнала из Интернета и сразу же решила принять в нем участие. Когда рассказала о нем старшей сестре, она тоже решила ко мне присоединиться. Вдвоем все-таки уже не так волнительно, хотя, конечно, переживаем, но как можем поддерживаем друг друга, – поделилась студентка Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Еркинай Султанбаева.

Девушка рассказала, что для конкурса она выбрала песню «Мой ангел», которую посвящает своей маме.

– Мы с сестрой с детства увлекаемся музыкой, в частности пением, учились в музыкальной школе, – говорит Еркинай. – Это хорошо, что в Алматы проводятся такие конкурсы, приняв участие в которых, молодежь может показать себя и посмотреть на других.

Первой на сцену вышла Дарья Небельцова. Девушка не так давно увлеклась пением, в рамках этого конкурса состоялось ее первое сольное выступление перед публикой.

– Никогда не думала всерьез о том, чтобы связать свою жизнь с музыкой. Просто интересно попробовать силы в разных сферах, познакомиться с другими людьми, – делится участница. – К тому же я люблю учить языки. Это возможность окунуться в другую культуру, соприкоснуться с обычаями и традициями разных народов.

Теперь лучшим исполнителям предстоит побороться за победу в финале конкурса, который пройдет 15 апреля в Шымкенте.



Леля ВЕРЕСОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА