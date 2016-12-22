В алматинском фокусе

Фотогалереи посвященные красотам Казахстана

Фотография становится все более востребованной в продвижении имиджа страны. Очень часто интерес туристов к тому или иному региону начинается со знакомства с эффектными фотоснимками. Одну из самых впечатляющих фотогалерей, посвященных красотам Казахстана, создала группа алматинских фотографов.

Все чаще специалисты заявляют, что крупные туристические выставки в Казахстане больше направлены на развитие выездного туризма. Люди видят стенды с красивыми фотографиями из различных стран и принимают решение посетить их. Для того чтобы въездной и массовый туризм развивался в Казахстане, важно устраивать свои фотовыставки, продвигать страну в Интернете и зарубежных СМИ. Одним из ярких проектов последнего времени в этой сфере стала фотовыставка «Неизвестный Казахстан», которая реализуется в рамках проектов Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации.

Название проекта вполне оправданно. Не только иностранцы, но и многие соо-

течественники не догадываются, насколько красив Казахстан.

Группа талантливых и легких на подъем фотографов, в которую вошли Константин Киквидзе, Катерина и Владислав Кошко, Ульяна Саитова, Илья Афанасьев, Андрей Шишкалов и другие, решила объездить всю страну. Их не испугали ни огромные расстояния, ни погодно-климатические условия. Итогом работы стало создание впечатляющей серии снимков, которые стали основой для передвижной фотогалереи. В этом году она была представлена в Париже.

Об этом проекте нам рассказала Катерина Кошко, одна из руководителей проекта «Неизвестный Казахстан».

– Катерина, вы исколесили 12 областей страны. Какой вид стихии был самым сложным для вас?

– В Казахстане очень много красивых мест, но часто до них нелегко добраться. Было много сложностей, но они не останавливали нас, ведь нами руководило желание рассказать миру о своей стране. Сложнее всего нам пришлось в Мангыстауской области. Дороги были часто размыты. Отсутствие рек, озер и растительности иногда превращали наши поездки в экстремальные туры на выживание. В этом районе очень жарко. Это слишком утомляет. Но увиденные красоты компенсируют все перегрузки.

– Где в ближайшее время будет демонстрироваться ваша галерея?

– Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы представить нашу выставку в Италии и России.

Антон БОБРОВ