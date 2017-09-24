24 сентября 2017 Как отдыхать 130

В Алматы прошла самая веселая и безумная гонка Red Bull Soapbox Race 2017

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Впервые в Алматы прошли гонки самодельных болидов Red Bull Soapbox Race бесшабашных гонщиков на самых необычных авто.
 
 
Фантазия участников разгулялась не на шутку. Многие строили свои болиды более двух месяцев и уж точно потратили время не зря, потому что поразить зрителей получилось в полной мере. Некоторые команды справились с поставленной задачей за неделю, однако результат получился не менее эффектным.
 
Пожалуй, больше всего удивил зрителей болид, запряженный собаками породы хаски, а также яркая «Кошка-печенька» и «Веселый холодильник».
Всего на старт вышли 59 команд.
 
Открыл  гонку генеральный менеджер и почетный пилот команды Astana Motorsport Артур Ардавичус, который специально для этого приехал в Алматы. По условиям соревнований  участники должны были как можно быстрее пройти 400-метровый участок 10 процентным уклоном. Гонщиков оценивали судьи, которые обращали внимание не только на скорость, но и на креативный дизайн болидов. 
 
Лучшей признали команду Zig-Zag. Теперь гонщики поедут в Амтердам на Red Bull BC One World Final. Второе место члены жюри отдали ребятам из Bo-Box, которые  в качестве награды смогут посетить Гран-При гонки «Формулы 1» в Абу-Даби. Почетное третье место заняли «Алко-гонщики». Они получили возможность слетать на вертолете в самые отдаленные уголки Заилийского Алатау. 
Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
 
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