В Алматы прошла самая веселая и безумная гонка Red Bull Soapbox Race 2017

Впервые в Алматы прошли гонки самодельных болидов Red Bull Soapbox Race бесшабашных гонщиков на самых необычных авто.

Фантазия участников разгулялась не на шутку. Многие строили свои болиды более двух месяцев и уж точно потратили время не зря, потому что поразить зрителей получилось в полной мере. Некоторые команды справились с поставленной задачей за неделю, однако результат получился не менее эффектным.

Пожалуй, больше всего удивил зрителей болид, запряженный собаками породы хаски, а также яркая «Кошка-печенька» и «Веселый холодильник».

Всего на старт вышли 59 команд.

Открыл гонку генеральный менеджер и почетный пилот команды Astana Motorsport Артур Ардавичус, который специально для этого приехал в Алматы. По условиям соревнований участники должны были как можно быстрее пройти 400-метровый участок 10 процентным уклоном. Гонщиков оценивали судьи, которые обращали внимание не только на скорость, но и на креативный дизайн болидов.

Лучшей признали команду Zig-Zag. Теперь гонщики поедут в Амтердам на Red Bull BC One World Final. Второе место члены жюри отдали ребятам из Bo-Box, которые в качестве награды смогут посетить Гран-При гонки «Формулы 1» в Абу-Даби. Почетное третье место заняли «Алко-гонщики». Они получили возможность слетать на вертолете в самые отдаленные уголки Заилийского Алатау.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА