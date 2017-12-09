«В ней сила, и надежда, и любовь…»

Ярким парадом концертных программ в новом сезоне порадовали солисты Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.

Высокий уровень профессионализма продемонстрировали Амир Бисенгалиев, Майа Сепп, Еркебулан Сапарбаев, Жанар Сулейманова и другие музыканты. Но по-прежнему незабываемым звучит в памяти зрителей концерт скрипача Ашима Унайбекова в тандеме с концертмейстером Арманом Тлеубергеновым.

Если для коллег Ашима этот сезон уже десятый или даже пятнадцатый, то для него эта осень открыла только второй сезон как новому солисту филармонии. В течение прошлого, первого для него сезона Ашим от концерта к концерту удивлял и покорял сердца слушателей филармонии совершенно новым, свежим, проницательным взглядом на исполняемую музыку и своим особым методом воздействия на публику…

В 2015 году Ашим впервые выступил с большим сольным концертом в Алматы в ансамбле с пианистом Арманом Тлеубергеновым. И с сентября 2016-го он является солистом Казгосфилармонии имени Жамбыла в своем родном городе Алматы.

Интуиция и мудрость директора филармонии Жениса Сейдуллаулы разглядели в молодом скрипаче незаурядного музыканта. Так оно и оказалось.

В течение прошедшего календарного года каждое выступление Ашима открывало нам неизвестные до сих пор шедевры мировой музыкальной культуры. Его и называют часто «первооткрывателем», сталкером. Его целеустремленность и упорство в поисках «новой красоты» просто уникальны.

А его творческий метод позволяет утверждать, что на филармонической сцене Алматы появилось действительно новое имя, несущее в своих выступлениях удивительно живой, трепетный и всеохватывающий душевный свет…

И прошедшей осенью сольный концерт Ашима подтвердил наши предположения, что он является музыкантом с «лицом необщим выраженьем»…

Возможно, одной из разгадок его самобытного исполнительского стиля является композиторская составляющая таланта Ашима. Многие поклонники его искусства говорят об эффекте «присутствия автора» исполняемого сочинения. Настолько глубоко проникает Ашим в «колодец замысла и сотворения» произведений авторов музыки в своих программах.

Пришли на память сразу строчки из стихов Б. Ивлина: «Услышишь раз. К ней тянет вновь и вновь: в ней сила, и надежда, и любовь…».

Это о музыке. Я это отношу и к творческому методу необыкновенного солиста-скрипача Ашима Унайбекова и гармоничного, высокопрофессионального партнера – пианиста Армана Тлеубергенова.

И с чувством нетерпеливого ожидания новой встречи со скрипачом Ашимом Унайбековым в ансамбле с пианистом, лауреатом международного конкурса Аскаром Кульшариповым 13 декабря, накануне празднования очередной годовщины со дня обретения Казахстаном Независимости, многие поклонники высокого искусства, не сомневаюсь, войдут в двери нашей любимой филармонии.

Александр ЗОРИН, музыковед