В поисках Бога

Джоанна Кэннон – новое имя не только для русскоязычных читателей, но и у себя на родине, в Великобритании

Врач-психиатр по образованию, она делает только первые шаги на литературном поприще. Однако ее дебютный роман «Среди овец и козлищ» уже сравнивают с такими шедеврами, как «Убить пересмешника» Харпер Ли или «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери.

Согласитесь, это ко многому обязывает не только писателя, но и читателя, который благодаря таким сравнениям, использованным издателями в рекламных целях, изначально предъявляет высокие требования к дебютному роману неизвестного автора. Во всяком случае, со мной было именно так, но обо всем по порядку.

На первый взгляд, в центре сюжета детективная история: в маленьком английском городке, где все друг друга знают, пропадает женщина… Все жители взбудоражены этим событием, каждый выдвигает свою версию случившегося. В стороне не остаются даже дети: десятилетние подружки Грейс и Тилли начинают собственное расследование… Только ищут они не миссис Кризи, а Бога, который уж точно поможет во всем разобраться.

Однако, несмотря на такую завязку, книга Джоанны Кэннон все же больше не детектив, а драма. Исчезновение женщины – только повод для того, чтобы каждый из жителей обнажил все свои тайны и страхи, а свой скелет в шкафу, как оказалось, был у каждого.

Очень удачной идеей автора, как мне кажется, было переплетение взрослой и детской реальности. Вроде бы все герои живут в одном пространстве, но как по-разному воспринимают все вокруг. Несмотря на буйство фантазии, в детской вселенной все гораздо проще, взрослые же постоянно окружают себя проблемами, которым нет конца. Вот и получается, что, живя рядом друг с другом, разные поколения будто существуют в параллельных вселенных.

Понравился мне и юмор, которого в книге немного, но он делает ее более теплой, уютной. Сначала история кажется по-детски простой и где-то даже наивной, а потом начинаешь осознавать, что в этом и состоит ее прелесть. Не каждый может так легко писать о вечных проблемах современного общества, без причитаний и нотаций. Например, показывать, как формируется мнение толпы и насколько оно может быть губительным.

Кроме всего прочего, роман пронизан библейскими истинами, но читается все это очень органично и совершенно не выглядит как собрание нравоучений. «Среди овец и козлищ» – книга очень разная: трогательная и смешная, динамичная и лиричная. Не знаю, как там насчет сравнений с литературным гигантами, но дебют Джоанны Кэннон явно удался. Главное, чтобы она на этом не остановилась.

Елена СОКОЛОВА