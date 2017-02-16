В поисках гармонии

Юбилейная выставка члена Союза художников Казахстана Александра Ророкина

В Государственном музее искусств имени Кастеева откроется юбилейная выставка члена Союза художников Казахстана Александра Ророкина.

Экспозиция будет приурочена к 70-летию автора. В зале будет представлено более 80 картин, созданных художником начиная с 1980-х годов и по настоящее время. Среди них как живописные, так и графические произведения. Все работы очень разноплановые, однако, в каком бы стиле мастер ни работал и чему бы ни посвящал свои произведения, в каждой картине чувствуется его неповторимый авторский стиль. Таково мнение искусствоведов.

– В основе стиля художника лежит особое светопластическое структурирование мира, – рассказывает куратор выставки, кандидат искусствоведения Екатерина Резникова. – Его творчество отличает преданность традициям русского авангарда. Можно также заметить и влияние на мастера его учителей – казахстанских художников. Конечно, стоит отметить еще одну черту художника Александра Ророкина, о которой он не раз говорил сам, – невозможность жить без творчества.

Искусствовед отмечает, что живописные полотна Александра Ророкина представляют собой сложносоставные структуры, направленные на поиск эстетики и гармонии. А графические листы, в свою очередь, это многоуровневые конструкции, где все изображения находятся в непрерывном взаимодействии. Картины художника насыщены деталями. Так он демонстирует зрителям, насколько многообразен мир. Увидеть работы Александра Ророкина в Государственном музее искуссств можно до 28 февраля.



Леля ВЕРЕСОВА